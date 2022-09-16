Дзермант: «В Евразии нужно больше связанности, интеграции, общения и взаимопонимания. ШОС – очень хорошая форма для этого»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. В эфире программы Новости «24 часа» рубрика «Смыслы» с Алексеем Дзермантом.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. В эти дни в древнем Самарканде проходит встреча лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества. Причем не только стран-участниц, но и наблюдателей, приглашенных высоких гостей, таких, например, как президент Турции Реджеп Эрдоган. Беларусь и ее лидер Александр Лукашенко, конечно, тоже участвуют. Мы из наблюдателя готовимся стать полноправным членом ШОС, а Иран уже им стал. Почему это так важно для нас? Хотя бы потому, что ШОС – это одна из форм альтернативного западноцентричному глобализму миропорядка. Организация объединяет крупнейшие державы Евразии: Китай, Индию, Россию, Пакистан, Узбекистан, Казахстан, Иран. То есть большинство человечества. Да, пока это не политический или военно-политический блок, это более мягкий формат международного взаимодействия. Да, между странами существуют серьезные противоречия, как например, между Индией и Пакистаном, но это не значит, что ШОС вовсе не имеет веса или влияния, просто организация набирает обороты и участников. Для Беларуси она интересна там, что это серьезная платформа, через которую будут реализовываться проекты в логистике, в промышленности, в сфере безопасности. Кстати, наш Президент говорил на встрече с генеральным секретарем организации, что не исключает и усиление военно-политической составляющей. Лукашенко: сотрудничество с ШОС – наше и политическое, и экономическое будущее. Читайте здесь.

Алексей Дзермант:

В этом смысле ШОС может и должна стать организацией, которая может эффективно заниматься урегулированием конфликтов в Евразии без западного посредничества: без ОБСЕ, НАТО и ЕС. Почему это нужно? Да потому что Запад играет скорее на разъединение Евразии, на продолжение старых конфликтов и развязывание новых. Поэтому нам лучше договариваться без них, так быстрее наступит мир на нашем большом континенте, он будет связан транспортом и торговлей, сотрудничеством в гуманитарной сфере. Естественно, Западу все это очень не понравится, ведь долгое время его господство над миром основывалось на контроле морской торговли, на контроле над мировыми финансами, а тут появляется реальная альтернатива – через сухопутные континентальные транспортные коридоры, через отказ от доллара и переход на расчеты в национальных валютах. Именно это будет подрывать влияние Запада и США. Важнейшую роль в ШОС играл и будет играть Китай. Причем в организации нет его доминирования, там другие подходы, более равноправные и справедливые, чем в западных союзах. И мы видим это по отношению к нашей стране – уважительному и дружелюбному. И Беларусь отвечает Китаю взаимностью, прозорливо начав развивать с ним отношения задолго до того, как он стал фактически новым лидером мира. «Умножьте то, что вы сказали, на два». Лукашенко заверил председателя КНР в надежности Беларуси как партнера. Естественно, Беларусь вместе с Россией и центральноазиатскими союзниками формируют внутри ШОС свой полюс, и крайне важно выступать там консолидировано и отстаивать свои интересы. И это неизбежно будет происходить. Самое важное, что альтернативы этому нет, вместе добиваться этого легче и проще. Очень важно, что к ШОС присоединился Иран – это усиливает как саму организацию, так и увеличивает возможности для всех нас. Беларуси сейчас важно найти новые логистические пути в рамках коридора Север – Юг с выходом к теплым морям.