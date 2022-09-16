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«Каждый заряжен, каждый желает победить». Республиканская спартакиада собрала работников потребкооперации в 30-й раз

16 сентября 2022 17:24
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Новости Беларуси. Физкультпривет передает стране Белкоопсоюз. 200 работников потребкооперации настроились на спортивный лад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Республиканская спартакиада в 30-й раз собрала самых активных сотрудников. Настольный теннис, шахматы, волейбол: развлечения на любой вкус. Совместить приятное с полезным, а именно приобщиться к здоровому образу жизни.  

Материал Карины Верховцевой.  

«Каждый заряжен, каждый желает победить». Республиканская спартакиада собрала работников потребкооперации в 30-й раз-1

Настроение боевое.  

«Каждый заряжен, каждый желает победить». Республиканская спартакиада собрала работников потребкооперации в 30-й раз-4

Боевое до ужаса!  

«Каждый заряжен, каждый желает победить». Республиканская спартакиада собрала работников потребкооперации в 30-й раз-7

Мы никого не боимся, мы лучшие!  

«Каждый заряжен, каждый желает победить». Республиканская спартакиада собрала работников потребкооперации в 30-й раз-10

Боевой настрой и готовность № 1. 7 команд, 6 областных организаций и сборная Белкоопсоюза. Здесь только лучшие из лучших. Те, кто показал достойный результат на региональных соревнованиях. Встреча поистине долгожданная. Последние несколько лет, увы, условия диктовал ковид. И вот, спустя время Республиканская спартакиада работников потребкооперации носит почетный статус юбилейной – 30-й.  

«Каждый заряжен, каждый желает победить». Республиканская спартакиада собрала работников потребкооперации в 30-й раз-13

Олег Мацкевич, председатель правления Белкоопсоюза:  
Каждый заряжен, каждый желает победить, посоревноваться. Но главное не в этом, кто будет победителем. Главное, что это в определенной степени сплачивает коллектив и дает ту отдушину после тех нелегких будних, которые у кооперации есть. Как и у всей страны, наша главная задача сейчас – каждому работать на своем месте и выполнять тот функционал, который мы обязаны делать. Ну а сельское хозяйство, сельский житель – это у нас в приоритете, поэтому все наши заслуги, все наши успехи благодаря нему. В том числе чтобы поддержать себя, сельского жителя сегодня это мероприятие.  

«Каждый заряжен, каждый желает победить». Республиканская спартакиада собрала работников потребкооперации в 30-й раз-16

Символично, что тимбилдинг Белкоопсоюза как раз накануне Дня народного единства. Сплочение и поднятие корпоративного духа. настольный теннис, волейбол, многоборье и даже дартс.  

«Каждый заряжен, каждый желает победить». Республиканская спартакиада собрала работников потребкооперации в 30-й раз-19

Карина Верховцева, корреспондент:  
Здесь попробовать свои силы можно и в абсолютно новых видах спорта. Например, хоккей на траве. В данном случае отнюдь не обязательный атрибут коньки, но с клюшкой подружиться все-таки стоит.  

«Каждый заряжен, каждый желает победить». Республиканская спартакиада собрала работников потребкооперации в 30-й раз-22

Леонид Янкович, председатель правления Брестского облпотребсоюза:  
Столько раз смотрел, как это происходит в профессиональном спорте, но сам в руках не держал. Впервые. Поэтому, наверное, надо правильно сказать, что нет предела совершенству.  

«Каждый заряжен, каждый желает победить». Республиканская спартакиада собрала работников потребкооперации в 30-й раз-25

Карина Верховцева:  
Вячеслав, какие успехи уже делают сотрудники Белкоопсоюза?  

«Каждый заряжен, каждый желает победить». Республиканская спартакиада собрала работников потребкооперации в 30-й раз-28

Вячеслав Клачков, заместитель директора по спорту Белорусской федерации хоккея на траве:  
Вы знаете, как только клюшки взяли, у них не совсем получалось. А сейчас 15-20 минут побросали, некоторые даже мяч поднять от пола и верхом бросить.  
– В лидерах уже кого-то видите, можете выдвинуть?  
– Председателя Могилевского облпотребсоюза. Вот так неплохо у него получается.  

«Каждый заряжен, каждый желает победить». Республиканская спартакиада собрала работников потребкооперации в 30-й раз-31

За призовые места борются далеко не новички в спортивном деле. Да, их основной род деятельности далек от олимпийских первенств, но с задачами справляются мастерски. К слову, здесь инженеры, водители, преподаватели, продавцы, управленцы. Перечислять можно долго. Одним словом, те, чей труд бесценен.  

«Каждый заряжен, каждый желает победить». Республиканская спартакиада собрала работников потребкооперации в 30-й раз-34

Алексей Сафроненко, преподаватель минского филиала БТЭУ ПК:  
Очень приятно, когда проводятся такие мероприятия не только для молодежи, а для разных возрастов. Очень приятно, когда это все делается для нас.  

«Каждый заряжен, каждый желает победить». Республиканская спартакиада собрала работников потребкооперации в 30-й раз-37

Надежда Шевчук, преподаватель Гомельского торгово-экономического колледжа Белкоопсоюза:  
Настроение бодрое, приняли все пожелания руководства. Будем стремиться дружить, общаться, заводить новых друзей. И естественно, заниматься спортом. Здоровый образ жизни!  

«Каждый заряжен, каждый желает победить». Республиканская спартакиада собрала работников потребкооперации в 30-й раз-40

Валерий Синица, начальниц спортивного клуба БТЭУ ПК:  
Погода хорошая. Уровень соревнований хороший, поэтому с удовольствием приезжаем, с удовольствием участвуем. Победит сильнейший.  

«Каждый заряжен, каждый желает победить». Республиканская спартакиада собрала работников потребкооперации в 30-й раз-43

Чтобы оценить масштабы системы потребкооперации: ежедневно услугами Белкоопсоюза пользуется каждый третий белорус. Вот такая большая и сплоченная семья, которая 16 сентября доказала единство не только в работе, но и в спорте.  

* На правах рекламы.  

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