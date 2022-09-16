«Каждый заряжен, каждый желает победить». Республиканская спартакиада собрала работников потребкооперации в 30-й раз

Новости Беларуси. Физкультпривет передает стране Белкоопсоюз. 200 работников потребкооперации настроились на спортивный лад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Республиканская спартакиада в 30-й раз собрала самых активных сотрудников. Настольный теннис, шахматы, волейбол: развлечения на любой вкус. Совместить приятное с полезным, а именно приобщиться к здоровому образу жизни. Материал Карины Верховцевой.

Настроение боевое.

Боевое до ужаса!

Мы никого не боимся, мы лучшие!

Боевой настрой и готовность № 1. 7 команд, 6 областных организаций и сборная Белкоопсоюза. Здесь только лучшие из лучших. Те, кто показал достойный результат на региональных соревнованиях. Встреча поистине долгожданная. Последние несколько лет, увы, условия диктовал ковид. И вот, спустя время Республиканская спартакиада работников потребкооперации носит почетный статус юбилейной – 30-й.

Олег Мацкевич, председатель правления Белкоопсоюза:

Каждый заряжен, каждый желает победить, посоревноваться. Но главное не в этом, кто будет победителем. Главное, что это в определенной степени сплачивает коллектив и дает ту отдушину после тех нелегких будних, которые у кооперации есть. Как и у всей страны, наша главная задача сейчас – каждому работать на своем месте и выполнять тот функционал, который мы обязаны делать. Ну а сельское хозяйство, сельский житель – это у нас в приоритете, поэтому все наши заслуги, все наши успехи благодаря нему. В том числе чтобы поддержать себя, сельского жителя сегодня это мероприятие.

Символично, что тимбилдинг Белкоопсоюза как раз накануне Дня народного единства. Сплочение и поднятие корпоративного духа. настольный теннис, волейбол, многоборье и даже дартс.

Карина Верховцева, корреспондент:

Здесь попробовать свои силы можно и в абсолютно новых видах спорта. Например, хоккей на траве. В данном случае отнюдь не обязательный атрибут коньки, но с клюшкой подружиться все-таки стоит.

Леонид Янкович, председатель правления Брестского облпотребсоюза:

Столько раз смотрел, как это происходит в профессиональном спорте, но сам в руках не держал. Впервые. Поэтому, наверное, надо правильно сказать, что нет предела совершенству.

Карина Верховцева:

Вячеслав, какие успехи уже делают сотрудники Белкоопсоюза?

Вячеслав Клачков, заместитель директора по спорту Белорусской федерации хоккея на траве:

Вы знаете, как только клюшки взяли, у них не совсем получалось. А сейчас 15-20 минут побросали, некоторые даже мяч поднять от пола и верхом бросить.

– В лидерах уже кого-то видите, можете выдвинуть?

– Председателя Могилевского облпотребсоюза. Вот так неплохо у него получается.

За призовые места борются далеко не новички в спортивном деле. Да, их основной род деятельности далек от олимпийских первенств, но с задачами справляются мастерски. К слову, здесь инженеры, водители, преподаватели, продавцы, управленцы. Перечислять можно долго. Одним словом, те, чей труд бесценен.

Алексей Сафроненко, преподаватель минского филиала БТЭУ ПК:

Очень приятно, когда проводятся такие мероприятия не только для молодежи, а для разных возрастов. Очень приятно, когда это все делается для нас.

Надежда Шевчук, преподаватель Гомельского торгово-экономического колледжа Белкоопсоюза:

Настроение бодрое, приняли все пожелания руководства. Будем стремиться дружить, общаться, заводить новых друзей. И естественно, заниматься спортом. Здоровый образ жизни!

Валерий Синица, начальниц спортивного клуба БТЭУ ПК:

Погода хорошая. Уровень соревнований хороший, поэтому с удовольствием приезжаем, с удовольствием участвуем. Победит сильнейший.