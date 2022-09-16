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Молодёжный челлендж «Народная зарядка» объединил более 500 участников – приняли участие и именитые спортсмены

16 сентября 2022 15:47
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Новости Беларуси. «На зарядку становись!» Именно под таким девизом Союз молодежи предложил провести 16 сентября свой обеденный перерыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабная «Народная зарядка» объединила более 500 активных людей.  

Молодёжный челлендж «Народная зарядка» объединил более 500 участников – приняли участие и именитые спортсмены-1

Приурочили акцию ко Дню народного единства – самому молодому государственному празднику. И перед тем, как приступить к физическим нагрузкам, красивая точка отсчета. Участники растянули полотно флага Беларуси. Именно этот госсимвол проехал вместе с «Поездом памяти» по всем регионам нашей страны и был развернут молодежью у мемориалов и в знаковых местах. После чего под чутким руководством наших именитых спортсменов и звезд белорусской эстрады разминка началась.  

Молодёжный челлендж «Народная зарядка» объединил более 500 участников – приняли участие и именитые спортсмены-4

Анастасия Мацук, студентка БГПУ имени М. Танка:  
Я очень много и часто участвую в таких мероприятиях, это уже как часть моей жизни. Мне нравится, так веселее жить. Здесь будет зарядка, где все вместе сплотимся, разомнемся. И думаю, всем это придет на пользу.  

Молодёжный челлендж «Народная зарядка» объединил более 500 участников – приняли участие и именитые спортсмены-7

Елизавета Масюкова, студентка БГПУ имени М. Танка:  
Решила оздоровиться немножечко, приехать на зарядку. Я считаю, это хорошо, молодые люди должны заниматься спортом. В здоровом теле здоровый дух.  

Молодёжный челлендж «Народная зарядка» объединил более 500 участников – приняли участие и именитые спортсмены-10

Отжимания, растяжка, бег: к активному времяпрепровождению подключились и регионы. На онлайн-связи молодежь из областей. Они тоже предпочли провести обеденный перерыв активно и с пользой для своего здоровья. А в завершении народной зарядки сдача нормативов физкультурно-спортивного комплекса студотрядов «Борись, стремись, побеждай».  

Молодёжный челлендж «Народная зарядка» объединил более 500 участников – приняли участие и именитые спортсмены-13

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:  
Молодежь собралась, чтобы вместе в 13:00, в обеденный перерыв, провести в таком духе единства зарядку с нашими знаменитыми олимпийскими призерами, рекордсменами, чемпионами нашей страны. Это очень здорово, что сегодня для молодежи физическая зарядка – это тренд. Сегодня классно и здорово быть красивым, здоровым молодым человеком.  

Молодёжный челлендж «Народная зарядка» объединил более 500 участников – приняли участие и именитые спортсмены-16

Анастасия Мирончик-Иванова, бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике:  
Здесь собрались ребята разных возрастов, разных профессий. В том числе пример – военные. Также неважно, какая профессия, неважно, какая должность. Спорт всегда всех объединяет.  

Молодёжный челлендж «Народная зарядка» объединил более 500 участников – приняли участие и именитые спортсмены-19

Отметим, что «Народная зарядка» – акция в рамках проекта БРСМ «Роднае – народнае». Все это под девизом «Сила в единстве!». Ключевая цель – популяризация государственных символов. И, конечно же, приобщение белорусов к здоровому образу жизни.  

# Государственная политика в области спорта # общество # Анастасия Мацук # Елизавета Масюкова # Александр Лукьянов # Анастасия Мирончик-Иванова # Фотофакт

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