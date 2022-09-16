Молодёжный челлендж «Народная зарядка» объединил более 500 участников – приняли участие и именитые спортсмены

Новости Беларуси. «На зарядку становись!» Именно под таким девизом Союз молодежи предложил провести 16 сентября свой обеденный перерыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабная «Народная зарядка» объединила более 500 активных людей.
Новости Беларуси. «На зарядку становись!» Именно под таким девизом Союз молодежи предложил провести 16 сентября свой обеденный перерыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабная «Народная зарядка» объединила более 500 активных людей.
Приурочили акцию ко Дню народного единства – самому молодому государственному празднику. И перед тем, как приступить к физическим нагрузкам, красивая точка отсчета. Участники растянули полотно флага Беларуси. Именно этот госсимвол проехал вместе с «Поездом памяти» по всем регионам нашей страны и был развернут молодежью у мемориалов и в знаковых местах. После чего под чутким руководством наших именитых спортсменов и звезд белорусской эстрады разминка началась.
Анастасия Мацук, студентка БГПУ имени М. Танка:
Я очень много и часто участвую в таких мероприятиях, это уже как часть моей жизни. Мне нравится, так веселее жить. Здесь будет зарядка, где все вместе сплотимся, разомнемся. И думаю, всем это придет на пользу.
Елизавета Масюкова, студентка БГПУ имени М. Танка:
Решила оздоровиться немножечко, приехать на зарядку. Я считаю, это хорошо, молодые люди должны заниматься спортом. В здоровом теле здоровый дух.
Отжимания, растяжка, бег: к активному времяпрепровождению подключились и регионы. На онлайн-связи молодежь из областей. Они тоже предпочли провести обеденный перерыв активно и с пользой для своего здоровья. А в завершении народной зарядки сдача нормативов физкультурно-спортивного комплекса студотрядов «Борись, стремись, побеждай».
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Молодежь собралась, чтобы вместе в 13:00, в обеденный перерыв, провести в таком духе единства зарядку с нашими знаменитыми олимпийскими призерами, рекордсменами, чемпионами нашей страны. Это очень здорово, что сегодня для молодежи физическая зарядка – это тренд. Сегодня классно и здорово быть красивым, здоровым молодым человеком.
Анастасия Мирончик-Иванова, бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике:
Здесь собрались ребята разных возрастов, разных профессий. В том числе пример – военные. Также неважно, какая профессия, неважно, какая должность. Спорт всегда всех объединяет.
Отметим, что «Народная зарядка» – акция в рамках проекта БРСМ «Роднае – народнае». Все это под девизом «Сила в единстве!». Ключевая цель – популяризация государственных символов. И, конечно же, приобщение белорусов к здоровому образу жизни.