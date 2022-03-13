Планируем сезонные работы в огороде в середине марта. Что важно сделать, когда на участке лежит снег?

С приходом весны сердце истинного садовода замерло в ожидании скорой встречи с природой, с дорогим сердцу садом, с запахом весенней влажной земли и диким желанием навести порядок для дальнейшей активной деятельности, рассказали в программе «Плюс-минус» . Предлагаю спланировать предстоящие сезонные работы.

Первым делом нужно освободить кроны деревьев от снега, потому как снег в оттепели становится тяжелым и может обломить сучья. Вокруг деревьев оттопчите снег, чтобы голодные весной мыши не повредили кору штамбов. Напомним, что к концу марта важно приступать к обрезке плодовых деревьев до наступления сокодвижения.

Пока на участке есть снег, им следует набить бочки и емкости для воды, так как в апреле вода понадобится для посадки в теплице или на грядках, при условии, если будет ранняя весна. Также в марте важно провести ревизию луковичных и клубневых культур.