«План «Ост» не был фейком на самом деле». Какой документ Игорь Марзалюк взял с собой на Республиканский педсовет?

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Самые требовательные учителя гимназий, чтобы получить у них оценку «отлично», мало было знать основную информацию, надо было обладать знаниями со звездочкой. Теперь, чтобы получить такую дополнительную информацию, необходимо сканировать QR-коды – гаджеты давно в руках школьников. С одной стороны, это хорошо, когда современные технологии на службе у образования, но с другой – главное, не утратить душу образовательного процесса.

Каким быть учебнику, решают лучшие умы страны. Например, Игорь Марзалюк – известный академик, парламентарий и знаток коллаборантов – на педсовет пришел с весьма интересным документом. Далеко не все еще напечатано.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Здесь в папке у меня есть документ, который свидетельствует, что план «Ост» не был фейком на самом деле. И есть инструкция Розенберга, которую я нашел в Национальном архиве, где четко расписана стратегия, инструкция, руководство к действию, что должны были с нами делать. Вот эти вещи, о чем говорил Президент, – про коллаборационизм, геноцид, различные проекты, которые планировали агрессоры в отношении нашей страны, и то, как это было на самом деле – эти все вещи будут прописаны.

Кстати, Игорь Марзалюк – один из 20 разработчиков Кодекса об образовании. Этот документ Президент сравнил с Конституцией.

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