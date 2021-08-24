Лукашенко: отнеситесь серьёзнее к шестому школьному дню. Когда всё организовано интересно и с душой, это очень дорого стоит

Новости Беларуси. Теперь школа – это не только набор образовательный услуг, это еще центр воспитания граждан и спортивной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Теперь школа – это не только набор образовательный услуг, это еще центр воспитания граждан и спортивной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Отнеситесь серьезнее к шестому школьному дню. Когда он наполнен спортивными, культурными мероприятиями, в них вовлечены в том числе родители, когда все организовано интересно и с душой – школа и семья объединяются. Вы знаете, это очень дорого стоит. Вы, наверное, заметили мое требование: когда мы строим новые школы, модернизируем, восстанавливаем старые, обязательно создаем целый спортивный городок. Где только возможно (все ограничивают денежные средства) строим бассейны. Я всегда настаиваю на том, чтобы ребенок брал за руку родителей – уже в этом проблема, раньше родители детей за руку водили в спортивные секции, на площадки спортивные и так далее. Сейчас наоборот.
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