«Так что свято для белоруса?» Протоиерей Фёдор Повный на Республиканском педсовете затронул тему ценностей

Новости Беларуси. Эта неделя в Беларуси проходит под знаком образования. В Минск прибыли свыше тысячи учителей, преподавателей высших, средних, профессионально-технических заведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Школа становится храмом» – критикуют порой оппозиционные священники. Дело в том, что с 2021 года будут факультативно преподавать нравственность и патриотизм. Факультативно – по желанию.