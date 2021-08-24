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«Так что свято для белоруса?» Протоиерей Фёдор Повный на Республиканском педсовете затронул тему ценностей

24 августа 2021 18:38
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Новости Беларуси. Эта неделя в Беларуси проходит под знаком образования. В Минск прибыли свыше тысячи учителей, преподавателей высших, средних, профессионально-технических заведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Школа становится храмом» – критикуют порой оппозиционные священники. Дело в том, что с 2021 года будут факультативно преподавать нравственность и патриотизм. Факультативно – по желанию.

«Так что свято для белоруса?» Протоиерей Фёдор Повный на Республиканском педсовете затронул тему ценностей-1

Протоиерей Федор Повный, председатель Синодального отдела по сотрудничеству со светскими учреждениями образования БПЦ:
Так что свято для белоруса? Я думаю, что ответ на этот вопрос сформулирует церковь для школьников. И не в катехизической плоскости, а историко-культурной в преломлении к Беларуси. Почему церковь, а не философ? Потому что евангельские ценности были базисными нашей цивилизации, иначе мы были бы сейчас в арабском или ином мире и совершали бы, не дай Бог, то ли намаз, то ли головы рубили. А мы с высоко поднятой головой говорим, что мы – белорусы, с нами Бог.

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# Образование в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Федор Повный # Фотофакт

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