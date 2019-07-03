Пламя Победы в Витебске, гастрофестплощадка в Гродно и дефиле оркестра в Минской области. Яркие моменты Дня Независимости в регионах Беларуси

Новости Беларуси. День Независимости объединяет миллионы белорусов. В каждом уголке страны своя оригинальная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К примеру, в Гродно – спортивные батлы и прыжки парашютистов. Пламя Победы – в Витебске, военно-полевой кинотеатр – в Могилеве. Итак, самые яркие события праздничного дня – глазами наших корреспондентов. Гродненская область

Галина Буро, СТВ:

В Гродно сегодня маршировали, ездили на танках, вальсировали на площади и хлебосольно встречали гостей. В концепции праздника тесно переплелись три составляющие: наше военное прошлое, белорусские традиции и достижения за годы независимости. Это ощущалось даже на гастрофестплощадке «Смакота», которая стала хитом дня.

Особый пармезан специально ко Дню Независимости и презентация молочных новинок от местного предприятия. Военные показали гостям, как пекут хлеб в полевых условиях. Всех объединила большая дегустация.

Обалденно вкусно! Неужели наши солдаты едят такой вкусный хлеб?

И самый трогательный момент дня – вальс Победы на центральной площади города. Ровно 75 пар в костюмах 40-х годов закружили в едином танце – вальсировали школьники, иностранные студенты и даже ветераны Великой Отечественной войны.

Галина Камбулина, жительница Гродно

Я не могу без слез говорить, потому что это потрясающе! Настолько трогательно, я даже не ожидала. Концерты, выставки, мастер-классы и спортивные батлы. Праздник не только на земле, но даже в воздухе. На протяжении дня над городом летал самолет Ан-2, который еще называют Аннушка, и разбрасывал листовки о Дне Независимости. Также мирное небо раскрасили яркие купола парашютов. Брестская область

Петр Бутрим, СТВ:

Праздник еще будет наполнен яркими красками салюта, но это немного позже. А пока брестчане с особым удовольствием открывают подарки. Какой же праздник без них? Самый долгожданный презент у меня за спиной – это Кобринский мост.

Одну из главных автомобильных артерий реконструировали больше года. Но движение за все это время ни разу не остановили. «Трогательно и интересно». Гости из Китая высоко оценили организацию празднования Дня Независимости в Бресте Обновленный мост намного шире и имеет пешеходный тоннель. Его удобство и безопасность оценили не только автомобилисты.

Елена Березина, жительница Бреста:

Подарок хороший. Ребенок очень ждал этот переход, и он первый раз по нему прошелся.

Юрий Жигало, житель Бреста:

Было утром в час пик загружено постоянно здесь. Сейчас, когда открыли мост, стало намного проще, меньше пробок. Вместе с тем увеличилась и пропускная способность путепровода. О пробках в этом оживленном месте теперь можно забыть. Говорят, особенно красиво новый мост смотрится вместе с подсветкой. Что ж, обязательно полюбуемся. Но прежде узнаем, какие творческие сюрпризы нам подготовили к вечернему концерту. Кстати, в 2019 году он прописался прямо у звезды Брестской крепости. Могилевская область

Ирина Недобоева, СТВ:

А в Могилеве старт празднований Дня Независимости традиционно был дан на Буйничском поле. Военно-полевой кинотеатр и интерактивные площадки для детей. Как Могилёв празднует День Независимости Сюда приехали тысячи гостей, чтобы почтить ветеранов Великой Отечественной.

Геннадий Волчок, профессор, кандидат исторических наук:

Это один из самых светлых праздников. Посмотрите, каким трудом этот праздник достигли, как досталась эта Великая Победа.

Городские гулянья сегодня проходят повсеместно. Приятным бонусом для зрителей стала та самая солдатская каша. Подготовили массу активностей и для маленьких могилевчан. Парк Подниколье превратился в настоящий детский городок с играми, развлечениями и аттракционами.

Спасибо огромное нашим ветеранам за такое светлое будущее. Ведь эти детки будут помнить и радоваться за ту Победу, которую принесли наши прадеды и деды. Спасибо. Здесь, на площади Славы, начался масштабный праздничный концерт. Кстати, гимн вместе с могилевчанами споют звезды белорусской эстрады: ансамбль «Песняры», группа «Баларусы» и Виктория Алешко. И, что примечательно, поющих гостей для своего праздника горожане выбирали сами путем голосования. Гомельская область

Александр Добриян, СТВ:

В Гомеле сегодня одним из главных событий дня стало открытие памятника гомельчанам братьям Лизюковым. Все трое положили свои жизни на алтарь Победы. Причем двое из них – легендарный командарм Александр Лизюков и полковник-артиллерист Петр Лизюков – были удостоены звания Герой Советского Союза. «Для нашего города это событие». В Гомеле открыли памятник героям Второй мировой войны – братьям Лизюковым

Эдуард Шугаев, житель Гомеля:

Мы, гомельчане, знаем об этой семье со школьной скамьи. Давно ждали этого памятника, если честно. Это трогает.

Иван Афанасьев, заведующий кафедрой Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины:

У победы и подвига всегда есть имена. Должны быть имена. Здесь увековечены конкретные люди – братья Лизюковы. Но это памятный знак всем братьям и сестрам, которые жизнь положили за отечество.

К сожалению, братьям-героям не суждено было вернуться в освобожденный Гомель. Но тех, кому повезло остаться в живых в родном городе, встречали со всем теплом, на которое способно человеческое сердце. Сегодня импровизированный поезд Победы, как и 75 лет назад, на гомельском вокзале приветствовал военный комендант города.

У прибывающих на гомельский вокзал в далеком 1944-м радость освобождения омрачалась картиной ужасных разрушений. Весь центр города лежал в руинах. Витебская область

Анастасия Аласания, СТВ:

Месяцем ранее освободили городской поселок Лиозно. Именно оттуда сегодня в Витебск привезли «Пламя Победы». И от священного факела зажгли огонь у памятного знака «Орден Победы».

Почетными участниками праздника стали и российские школьники. В Витебск они привезли копию Знамени Победы, который водрузили на рейхстаг бойцы Идрицкой дивизии.

Николай Янов, ветеран Великой Отечественной войны:

Всегда такие праздники как День Победы, праздник освобождения Беларуси отмечаются белорусским народом достойно. Если бы не было Победы, не было бы и нас. Посмотрите, как после Победы преобразилась Беларусь: стала самостоятельным, независимым государством. Да и, пожалуй, одним из лучших в СНГ.

Денис Алексеев, учащийся Идрицкой школы (России):

Война – это, конечно, очень страшно. Не хочется, чтобы такое еще раз повторилось, поэтому всегда надо помнить подвиги наших предков. Традиционно на площади Победы чеканили шаг бойцы легендарной 103-й воздушно-десантной бригады, МЧС, Следственного комитета, Департамента охраны. Не хватало разве что пограничников. Минская область

Екатерина Чичерова, СТВ:

Оркестр пограничных служб сегодня в Крупках. Военные показали высший класс. На кадрах видно, насколько каждое движение отточено до совершенства. «Очень зрелищно»: что минчане говорят о народных гуляниях в День Независимости Посмотреть на необычное шоу приехали сотни людей, в том числе из соседних районов. Даже дождь не помешал празднику.

В юбилейный год центральный регион празднует с размахом. Даже в небольших населенных пунктах придумали что-то необычное.