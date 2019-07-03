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«Очень зрелищно»: что минчане говорят о народных гуляниях в День Независимости

03 июля 2019 17:15
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Новости Беларуси. Народные гуляния развернулись 3 июля в каждом уголке столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень зрелищно»: что минчане говорят о народных гуляниях в День Независимости-1

«Чижовка-Арена» как один из главных спортивных объектов взяла на себя активную составляющую. Детские зоны с хоккеем, гимнастикой привлекли внимание маленьких горожан, а взрослые в это время смогли потанцевать под хиты своей молодости.

«Очень зрелищно»: что минчане говорят о народных гуляниях в День Независимости-4

С ветерком здесь катали как на земле, так и в воздухе. Вертолетная прогулка никого не оставила равнодушными.  

«Очень зрелищно»: что минчане говорят о народных гуляниях в День Независимости-7

Очень красиво, очень красочно, очень зрелищно. Ребенку очень понравилось, даже не испугалась.

«Очень зрелищно»: что минчане говорят о народных гуляниях в День Независимости-10

Песни, танцы – это все именно для детей. Для пожилых людей тоже очень приятно.

«Очень зрелищно»: что минчане говорят о народных гуляниях в День Независимости-13

Без такіх мерапрыемстваў свята было б няпоўным. Дзякую адміністрацыям і Завадскога раёна, і горада за такое мерапрыемства.

«Очень зрелищно»: что минчане говорят о народных гуляниях в День Независимости-16

Мы горды за свою страну, за свой любимый город. Мы на месте, там, где нам хотелось жить всегда.

«Очень зрелищно»: что минчане говорят о народных гуляниях в День Независимости-19

Гостей принял и парк Горького. На сцене для минчан выступили народные ансамбли и кавер-группы. Под зажигательные ритмы в пляс пустились даже ветераны. А каждый, кто пришел в национальном белорусском костюме, смог бесплатно прокатиться на аттракционах.

«Очень зрелищно»: что минчане говорят о народных гуляниях в День Независимости-22

# Беларусь помнит # общество # Фотофакт

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