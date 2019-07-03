«Очень зрелищно»: что минчане говорят о народных гуляниях в День Независимости

Новости Беларуси. Народные гуляния развернулись 3 июля в каждом уголке столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Народные гуляния развернулись 3 июля в каждом уголке столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Чижовка-Арена» как один из главных спортивных объектов взяла на себя активную составляющую. Детские зоны с хоккеем, гимнастикой привлекли внимание маленьких горожан, а взрослые в это время смогли потанцевать под хиты своей молодости.
С ветерком здесь катали как на земле, так и в воздухе. Вертолетная прогулка никого не оставила равнодушными.
Очень красиво, очень красочно, очень зрелищно. Ребенку очень понравилось, даже не испугалась.
Песни, танцы – это все именно для детей. Для пожилых людей тоже очень приятно.
Без такіх мерапрыемстваў свята было б няпоўным. Дзякую адміністрацыям і Завадскога раёна, і горада за такое мерапрыемства.
Мы горды за свою страну, за свой любимый город. Мы на месте, там, где нам хотелось жить всегда.
Гостей принял и парк Горького. На сцене для минчан выступили народные ансамбли и кавер-группы. Под зажигательные ритмы в пляс пустились даже ветераны. А каждый, кто пришел в национальном белорусском костюме, смог бесплатно прокатиться на аттракционах.