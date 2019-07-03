«Трогательно и интересно». Гости из Китая высоко оценили организацию празднования Дня Независимости в Бресте

Новости Беларуси. Масштабно и празднично проходит День Независимости в белорусских регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всенародный праздник в Бресте начался с минуты молчания в Брестской крепости. На площадь Церемониалов вынесли полотнище в виде белорусского флага с именами героев войны – жителей Брестской области. В стенах легендарной цитадели прозвучали оружейные залпы.

Иван Венцуль, житель Бреста:

Процветающая наша Беларусь. Она зеленая, свободная, трудолюбивая. Мы гордимся своей страной и благодарим Бога за все, что мы имеем.