«Трогательно и интересно». Гости из Китая высоко оценили организацию празднования Дня Независимости в Бресте

Новости Беларуси. Масштабно и празднично проходит День Независимости в белорусских регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Масштабно и празднично проходит День Независимости в белорусских регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всенародный праздник в Бресте начался с минуты молчания в Брестской крепости. На площадь Церемониалов вынесли полотнище в виде белорусского флага с именами героев войны – жителей Брестской области. В стенах легендарной цитадели прозвучали оружейные залпы.
Иван Венцуль, житель Бреста:
Процветающая наша Беларусь. Она зеленая, свободная, трудолюбивая. Мы гордимся своей страной и благодарим Бога за все, что мы имеем.
Чэнь Чэнь, турист (Китай):
Мы гости из Китая. Знаем, что Беларусь с нашей страной большие друзья – и правительство, и народ. Нам сегодня очень повезло – попасть на праздник. Рады, что оказались здесь и увидели своими глазами, как у вас празднуют День Независимости. Трогательно и интересно. Нам все очень понравилось.