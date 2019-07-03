«Для нашего города это событие». В Гомеле открыли памятник героям Второй мировой войны – братьям Лизюковым

Новости Беларуси. В Гомеле увековечили память легендарных братьев Лизюковых – Александра, Петра и Евгения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все трое положили свои жизни на алтарь Победы, причем двое из них были удостоены звания Герой Советского Союза. В истории Великой Отечественной таких семей не больше десяти. В Беларуси – единственная. «Их история – история всей великой войны»

Братья погибли в боях в разных местах и в разное время. Они похоронены в братских могилах под Воронежем, Минском и Кенигсбергом. Место памяти теперь есть и в центре родного для них Гомеля. С идеей создания мемориала выступили сами гомельчане.

Диана Калач, жительница Гомеля:

Огромное событие. Три героя, три изумительных человека. Я очень рада, что открывают памятник этим людям. Для нашего города это событие.