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«Для нашего города это событие». В Гомеле открыли памятник героям Второй мировой войны – братьям Лизюковым

03 июля 2019 15:18
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Новости Беларуси. В Гомеле увековечили память легендарных братьев Лизюковых – Александра, Петра и Евгения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Для нашего города это событие». В Гомеле открыли памятник героям Второй мировой войны – братьям Лизюковым-1

Все трое положили свои жизни на алтарь Победы, причем двое из них были удостоены звания Герой Советского Союза. В истории Великой Отечественной таких семей не больше десяти. В Беларуси – единственная.

«Их история – история всей великой войны»

«Для нашего города это событие». В Гомеле открыли памятник героям Второй мировой войны – братьям Лизюковым-4

Братья погибли в боях в разных местах и в разное время. Они похоронены в братских могилах под Воронежем, Минском и Кенигсбергом. Место памяти теперь есть и в центре родного для них Гомеля. С идеей создания мемориала выступили сами гомельчане.

«Для нашего города это событие». В Гомеле открыли памятник героям Второй мировой войны – братьям Лизюковым-7

«Для нашего города это событие». В Гомеле открыли памятник героям Второй мировой войны – братьям Лизюковым-9

Диана Калач, жительница Гомеля:
Огромное событие. Три героя, три изумительных человека. Я очень рада, что открывают памятник этим людям. Для нашего города это событие.

«Для нашего города это событие». В Гомеле открыли памятник героям Второй мировой войны – братьям Лизюковым-12

Валерий Кондратенко, скульптор:
Важный момент, и персонажи – это коренные гомельчане. А такое редко встречается, что два Героя Советского Союза, а третий был представлен.

# Беларусь помнит # общество # Диана Калач # Валерий Кондратенко # Фотофакт

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