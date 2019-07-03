«Для нашего города это событие». В Гомеле открыли памятник героям Второй мировой войны – братьям Лизюковым

Новости Беларуси. В Гомеле увековечили память легендарных братьев Лизюковых – Александра, Петра и Евгения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Гомеле увековечили память легендарных братьев Лизюковых – Александра, Петра и Евгения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все трое положили свои жизни на алтарь Победы, причем двое из них были удостоены звания Герой Советского Союза. В истории Великой Отечественной таких семей не больше десяти. В Беларуси – единственная.
Братья погибли в боях в разных местах и в разное время. Они похоронены в братских могилах под Воронежем, Минском и Кенигсбергом. Место памяти теперь есть и в центре родного для них Гомеля. С идеей создания мемориала выступили сами гомельчане.
Диана Калач, жительница Гомеля:
Огромное событие. Три героя, три изумительных человека. Я очень рада, что открывают памятник этим людям. Для нашего города это событие.
Валерий Кондратенко, скульптор:
Важный момент, и персонажи – это коренные гомельчане. А такое редко встречается, что два Героя Советского Союза, а третий был представлен.