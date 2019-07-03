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Немецкий турист побывал на месте детского концлагеря Красный Берег: «Хотел увидеть своими глазами». Что рассказывают узники

03 июля 2019 18:47
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«Жуткое место», – лаконичный комментарий в онлайн-журнале про Беларусь про Красный Берег. Этот мемориал – единственный в СНГ, рассказали в фильме «Говорит немая память»

Немецкий турист побывал на месте детского концлагеря Красный Берег: «Хотел увидеть своими глазами». Что рассказывают узники-1

Посреди яблоневого сада – белокаменные пустые парты и силуэт истощённой девчушки, беззащитно поднявшей скрещённые руки. Даже в залитый солнцем день тень печали необратимо возвращает в прошлое.

Матиас из Саксонии сжимает красные гвоздики в дрожащих руках.

Немецкий турист побывал на месте детского концлагеря Красный Берег: «Хотел увидеть своими глазами». Что рассказывают узники-4

Волнуется, приехал сюда, за тысячи километров, по зову души. Без пафоса, встать на колени за тех, кто так дерзко хотел поставить на колени других.

Немецкий турист побывал на месте детского концлагеря Красный Берег: «Хотел увидеть своими глазами». Что рассказывают узники-7

Матиас Пэушл, турист (Германия):
Я очень хотел увидеть это место своими глазами. Здесь так чисто, ухоженно, невинно… Я уверен, эта память должна сохраняться и дальше.

Маленьких доноров концлагеря подвешивали за подмышки, на пятках делали надрезы и кровь, которая стекала, поставлялась на нужды Вермахта – ужасы, приписанные после войны этому и без того страшному месту. До конца не изученное, со своими скелетами в шкафу и уже с уходящими безвозвратно свидетелями…

Немецкий турист побывал на месте детского концлагеря Красный Берег: «Хотел увидеть своими глазами». Что рассказывают узники-10

Что здесь конкретно было, что вымысел, что правда? Мемориал, открытый 12 лет назад – собирательный образ. В 1944 году здесь, действительно, располагался детский накопительный лагерь. После облав по ближайшим районам их свозили сюда. Некоторым родителям за сало, яйца и другие продукты удавалось выкупить своих кровинок. Однако таких были единицы. 1 990 детей в возрасте от 8 до 14 лет прошли через немецкий фильтр.

Немецкий турист побывал на месте детского концлагеря Красный Берег: «Хотел увидеть своими глазами». Что рассказывают узники-13

Мария Ткачёва, старший научный сотрудник филиала «Красный берег» Жлобинского  историко-краеведческого музея:
Детей привозили заплаканных, оторванных от мамы. Мамы падали на колени и просили не трогать малыша, а немцы смеялись. А потом малышей размещали в бараках. Немцам нужны были только здоровые дети.

Была деревянная перегородка, вверху ширма, стояли табуреточки, ребёнок в прорезь ширмы просовывал ручку, у него брали кровь для анализа. А после анализа малышей отправляли назад в бараки.

Но уже с табличкой на шее, на этой фанерной табличке был написан возраст, фамилия, имя, группа крови и резус-фактор. А потом наших малышей  группами по 12-15 человек отправляли на железнодорожную станцию «Красный берег». Дальше – Германия. Судьба у всех разная: кто-то становился донором крови, кто-то начинал работать на фашистскую Германию.   

88-летний Данилыч бодро крутит педали. На встречу к нам «летит» на страстно любимом с детства, как говорят в Красном Береге, «лисапеде».

Немецкий турист побывал на месте детского концлагеря Красный Берег: «Хотел увидеть своими глазами». Что рассказывают узники-16

Он 13-летним мальчиком прошел по немецкому этапу. Здесь в лагере был недолго, но успел получить чёрную метку – путёвку в Германию. 

Немецкий турист побывал на месте детского концлагеря Красный Берег: «Хотел увидеть своими глазами». Что рассказывают узники-19

Борис Родькин, узник накопительного лагеря Красный Берег:
Меня там забрали, сюда привезли, погрузили в поезд и повезли в Германию. 

Сухие воспоминания, лишённые всяких подробностей. Детская память – хитрая штука – удалила, а возможно и поставила блок на всё то, что пришлось пережить мальчугану Борьке из Поболова. Как брали кровь, что делали в Германии – припоминает плохо, фрагментарно и без явного интереса, гораздо ярче запомнились позитивные моменты. Особенно, как их освобождали.        

Борис Родькин:
Сидели, гоняли нас, в лес пускали. Там в лесу и воспитательница с нами была. Кто-то подошёл к нам втихаря, она отошла, он подошёл и говорит: «Не грустите, вы слышите, уже бомбят близко, скоро освободят». Как уже Америка разрешила нам: что хотите, делайте, что хотите, берите. Мы ходили и нас не трогали. Я вижу – велосипед стоит, я – за велосипед, так хотелось покататься.

В нескольких километрах от Красного Берега в деревушке живёт Раиса Ануфриевна. Она тоже была узницей детского лагеря. Кровавые поборы её миновали, потому, вероятно, и осталась жива.   

Немецкий турист побывал на месте детского концлагеря Красный Берег: «Хотел увидеть своими глазами». Что рассказывают узники-22

Раиса Плохоцкая, узница накопительного лагеря Красный Берег:
Привезли в Красный Берег, там баня, помыли, и тогда в вагон впёрли, в котором коров возят, и повезли в Германию. Куда-то водили – станок, становимся в станок, тиски, железки какие-то чистили.    

Это потом Рае объяснят: работала на немецком заводе, собирала детали для вражеского фронта, могла погибнуть… А она на всю жизнь запомнила куклу, которую взяла на память с руин разгромленной Германии. Вот она до сих пор красуется на стене.

Немецкий турист побывал на месте детского концлагеря Красный Берег: «Хотел увидеть своими глазами». Что рассказывают узники-25

Судьба большинства из почти 2 тысяч детей, прошедших через сборный пункт в Красном Береге, до сих пор неизвестна.  

Мария Ткачёва:
Последний эшелон, который был отправлен из Красного Берега с детками, он, конечно, шёл на Германию. Немцы хотели взорвать мост и эшелон с детьми пустить в реку.

Совершенно случайно этот эшелон заметили наши советские танкисты, один из командиров танка заметил, что из окошка появилась детская головка и машет ручонка. Тогда танкисты поняли, что состав непростой, они перекрыли движение на железнодорожном  полотне, состав остановился. Детки были спасены.

# Беларусь помнит # общество # Матиас Пэушл

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