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Военный парад в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Смотреть онлайн

03 июля 2019 17:43
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В 2019 году парад 3 июля, в День Независимости, проходит не днем, а вечером. Несколько тысяч военнослужащих, 300 единиц боевой техники. В завершение – плац-концерт роты почетного караула. А до него, пожалуй, самая зрелищная часть парада – авиационная.

Из того, что мы еще не видели, – сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Это самый крупный, самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой, самый тяжелый боевой самолет в мире. Летчики называют его «Белым лебедем». Больше подробностей по ссылке.

Смотреть онлайн парад вы можете здесь.

# Беларусь помнит # общество

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