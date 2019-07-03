«Тут гремел настоящий бой»: Артур Зельский о воспоминаниях семьи и истории освобождения Минска

Новости Беларуси. День Независимости – праздник с историческим оттенком, день освобождения Минска. Об этом говорим с гостем выездной студии СТВ директором мемориального комплекса «Хатынь», кандидатом исторических наук Артуром Зельским.

Яна Шипко, СТВ:

Конечно же, в каждой семье есть своя личная история, связанная с военным прошлым. Я знаю, что и у вас также. Что для вас лично означает понятие «независимости»? Артур Зельский, директор мемориального комплекса «Хатынь»:

Сейчас, находясь здесь, в центре города, очень тяжело представить, что ровно 75 лет назад здесь еще продолжались бои. Именно вот здесь, где мы с вами находимся. Моя семья жила буквально от этого места, где мы сейчас, в двух шагах. Здание уже не сохранилось, снесли во время проведения строительства. Пережила семья всю оккупацию. Трое детей, моя бабушка и ее дед, соответственно, мой прадед.

Как раз 3 июля 1944 года, как мне рассказывали папа и мой дядя (соответственно, старший брат моего отца), они видели, потому что они от бомбежки, которая тут происходила, прятались недалеко, в Петропавловской церкви. И видели, как здесь развернулся бой, там, где этот мост сейчас (конечно, не этот, другой был мост). К мосту двигались советские танки, а на противоположном берегу или немцы, или власовцы, тут тяжело сказать, развернули орудие, втащили его в здание (тогда здания стояли на этом берегу реки) и вели огонь по советским танкам, подбив один из них прямо на мосту. И пока не подошла тяжелая самоходная артиллерия и не расковыряла этот дом полностью, тут гремел настоящий бой. Не могли продвинуться советские танки. Я могу предположить, занимаясь долгое время легендами Минска, вот этот подбитый танк впоследствии был отправлен на выставку трофейной техники, которая была развернута в 1945 году. Возможно даже, именно этот танк – не исключено, по крайней мере – сейчас стоит около Дома офицеров. Яна Шипко:

Еще одну знаковую дату ожидаем. Послезавтра мемориальный комплекс «Хатынь», культовое место, связанное с историей Великой Отечественной войны для каждого белоруса, отметит полувековой юбилей.