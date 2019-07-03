Военно-полевой кинотеатр и интерактивные площадки для детей. Как Могилёв празднует День Независимости

Новости Беларуси. В Могилеве празднование Дня Независимости по традиции начали в в мемориальном комплексе «Буйничское поле», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Могилеве празднование Дня Независимости по традиции начали в в мемориальном комплексе «Буйничское поле», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Павших героев почтили минутой молчания. После праздник переместился в пешеходный центр города, где разместился военно-полевой кинотеатр. Аншлаг 3 июля на показах фильмов «А зори здесь тихие», «Сыновья уходят в бой» и «Брестская крепость».
Сергей Домнич, житель Могилева:
Здорово окунуться в историю, в эту атмосферу, почувствовать тяготы и переживания тех времен.
Елисей Кадров, житель Могилева:
Очень познавательно, как жили и смотрели солдаты в то время. Ведь кино во время боевых действий поднимало их дух, помогало сражаться за нашу родину.