Прямой эфир

Военно-полевой кинотеатр и интерактивные площадки для детей. Как Могилёв празднует День Независимости

03 июля 2019 15:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Могилеве празднование Дня Независимости по традиции начали в в мемориальном комплексе «Буйничское поле», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военно-полевой кинотеатр и интерактивные площадки для детей. Как Могилёв празднует День Независимости -1

Павших героев почтили минутой молчания. После праздник переместился в пешеходный центр города, где разместился военно-полевой кинотеатр. Аншлаг 3 июля на показах фильмов «А зори здесь тихие», «Сыновья уходят в бой» и «Брестская крепость».

Военно-полевой кинотеатр и интерактивные площадки для детей. Как Могилёв празднует День Независимости -3
Военно-полевой кинотеатр и интерактивные площадки для детей. Как Могилёв празднует День Независимости -4

Сергей Домнич, житель Могилева:
Здорово окунуться в историю, в эту атмосферу, почувствовать тяготы и переживания тех времен.

Военно-полевой кинотеатр и интерактивные площадки для детей. Как Могилёв празднует День Независимости -6

Елисей Кадров, житель Могилева:
Очень познавательно, как жили и смотрели солдаты в то время. Ведь кино во время боевых действий поднимало их дух, помогало сражаться за нашу родину.

Военно-полевой кинотеатр и интерактивные площадки для детей. Как Могилёв празднует День Независимости -8
Военно-полевой кинотеатр и интерактивные площадки для детей. Как Могилёв празднует День Независимости -9
Военно-полевой кинотеатр и интерактивные площадки для детей. Как Могилёв празднует День Независимости -10
Военно-полевой кинотеатр и интерактивные площадки для детей. Как Могилёв празднует День Независимости -11
# Беларусь помнит

Другие новости рубрики

Все новости
«Тем, что заступаем, мы отдаем дань памяти»: на площади Победы Минска прошла международная Вахта Памяти
03 июля 2019 15:52

«Тем, что заступаем, мы отдаем дань памяти»: на площади Победы Минска прошла международная Вахта Памяти

Гендиректор «Белкоммунмаша»: дух творчества сегодня определяет перспективы предприятия
03 июля 2019 15:18

Гендиректор «Белкоммунмаша»: дух творчества сегодня определяет перспективы предприятия

«Для нашего города это событие». В Гомеле открыли памятник героям Второй мировой войны – братьям Лизюковым
03 июля 2019 15:18

«Для нашего города это событие». В Гомеле открыли памятник героям Второй мировой войны – братьям Лизюковым