Военно-полевой кинотеатр и интерактивные площадки для детей. Как Могилёв празднует День Независимости

Новости Беларуси. В Могилеве празднование Дня Независимости по традиции начали в в мемориальном комплексе «Буйничское поле», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павших героев почтили минутой молчания. После праздник переместился в пешеходный центр города, где разместился военно-полевой кинотеатр. Аншлаг 3 июля на показах фильмов «А зори здесь тихие», «Сыновья уходят в бой» и «Брестская крепость».

Сергей Домнич, житель Могилева:

Здорово окунуться в историю, в эту атмосферу, почувствовать тяготы и переживания тех времен.