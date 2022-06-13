Николай Щёкин: «Любая бытовая проблема долгоиграющая рано или поздно станет политической проблемой»

Кирилл Казаков, СТВ: Просто эти проблемы хватают наши оппоненты. Тот же самый Тихановский раскрутился на мелочах, и если на эти мелочи мы не будем закрывать глаза, а сами их будем говорить о них и решать…

Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета: Мое глубокое убеждение, что пресса и СМИ – это четвертая ветвь власти. От вас очень многое зависит. От вас зависит, пойдем мы на парад или куда-то с обрыва бросаться, потому что вы реально очень важны и очень нужны. У нас в регионе пресса работает достаточно профессионально и более автономно. Единственное требование – чтобы было равномерно, не только критические материалы, но и позитивные. Должна быть проблема освещена, но и нужно подсвечивать, чтобы не было перегибов в другую сторону, что какая-то проблема была поднята и она решилась.

Николай Щекин, политолог:

Освещать позитивную работу власти действительно надо. Потому что любая бытовая проблема долгоиграющая рано или поздно станет политической проблемой, притом что мы живем в условиях информационной войны во всех отношениях. Я со многими губернаторами общался, и кто в отставке. Я всегда спрашивал: «Насколько вы область знаете?». Был такой губернатор уникальный, Петр Петрович Петух, он говорил, что знает каждую дорожку, каждую деревню, даже жителей во всей Минской области, когда он был губернатором. Я говорю: «Как это удается?» «Надо спать по три часа, надо просто жить проблемами людей». Он всегда говорил, что все решить никогда не удастся, всегда будут проблемы, но главное – чтобы у него как у губернатора был стержень, он тогда добьется решения любого вопроса. То есть ты со своих подчиненных должен спрашивать. Какой уже механизм этого спроса со своих подчиненных – это другой вопрос, каждый выстраивает по-своему.

Алена Сырова:

Когда Президент приезжал представлять вас, говорил о том, что вам здесь намного сложнее, потому что ответственность не только перед ним, но и перед теми вашими земляками, которые в любой момент могут подойти.

Александр Субботин:

Поверьте, я получаю сполна со всех сторон. Это и мобилизует, и подсвечивает проблемы. Но тут тоже медаль с двумя сторонами. С одной стороны, мне наводить порядок там, где я живу, и тогда я получаю упрек: «Вот, он себе делает и вокруг себя». Или мне начинать там, тогда упрек: «Если он возле себя не может ничего сделать, что с него взять?». Потому что тот дальний регион никто не видит и не подсвечивает. Тут настолько тонкая грань.

Алена Сырова:

Человек родом с этой земли. Может быть, действительно этот «локальный признак» мог бы стать одним из ключевых при назначении?

Николай Щекин:

Просто надо решать вопросы по мере их поступления и не обращать внимание на все эти… Особенно на жалобщиков. Просто решать по мере поступления. Губернаторы лучше всех знают контекст, в котором решают тот или иной вопрос.

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