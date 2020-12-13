«Работал на двух работах, всё для детей, а сейчас никому не нужен». Как заботятся о пожилых в доме-интернате?

Новости Беларуси. Этот на первый взгляд обычный дом в деревне Лопатичи Славгородского района собрал под своей крышей не совсем обычных людей. Для некоторых их них эти стены стали убежищем от домашнего насилия, жизненных обстоятельств и просто одиночества, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Людмила Воронцова, директор Славгородского районного центра социального обслуживания населения:

Данный дом – это альтернатива дому-интернату. Здесь пожилые граждане проживают в привычных для них условиях, которые заменяют им дом. Зачастую при слове дом-интернат у них появляется страх. Они не хотят уезжать из своего района, поэтому было принято решение на территории нашего района создать данный дом для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. «Боится, что его куда-то заберут». История семьи, которая ухаживает за человеком с ДЦП

Четыре года назад первым переступил порог этого дома Владимир Игнатьевич. В один день он просто остался без крыши над головой. Говорит, хотел растопить печь, но из-за плохого зрения так и не понял, получилось или нет. Погорельцу, который чудом остался в живых, предложили стать первым постояльцем дома совместного проживания.

Владимир Никитенко, постоялец дома совместного проживания:

Конечно, нравится. Как я скажу, что не нравится? У меня никого нет. Кому я нужен, я никому не нужен. Жены нет, дети в Ленинграде с высшим образованием. На своих детей Владимир Игнатьевич затаил обиду. Пожилой отец на старости лет оказался ненужным.

Владимир Никитенко:

Сердце бьется, расстрелял бы. Юлия Мычка:

Вам обидно? Владимир Никитенко:

Обидно, конечно. Работал на двух работах, все для них, для пользы. Имеют высшее образование, с людьми работают.

В январе дедушка отпразднует солидный юбилей – 90 лет. За это время уже обжился. Чуток скучает по родной деревне, но связи с ней не теряет. Долгие беседы по телефону с бывшими деревенскими соседями растопят старческую грусть.

В отличие от Владимира Игнатовича у дедушки Демидовича есть возможность вернуться в родной дом. Сюда он перебрался на зимовку. Рубить дрова для своей хаты больше нет сил. С собой прихватил и кота по кличке Хомяк. Верный спутник, похоже, такому переезду только рад. Тепло и сытно. Соцработник Наталья вкусно готовит, и Хомяк успел уже поправиться. «Оказываем помощь вещами и продуктами». Курсанты Могилёвского института МВД помогают пожилым людям

Наталья Жукова, соцработник Славгородского районного центра социального обслуживания населения:

Сегодня у меня на обед суп из вермишели и курятины. Народ у меня неприхотливый, я варю все для всех одинаковое. Если что-то надо подкупить, я хожу в магазин и покупаю. Бабушки заказывают себе сладости, рыбку копченую любят. Дедушкам тоже, если что надо, я все покупаю. Не забывают про стариков и общественные организации. В дом привозят овощи и фрукты, на Новый год не обойдет этот адрес и Дед Мороз с подарками.