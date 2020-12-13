«Боится, что его куда-то заберут». История семьи, которая ухаживает за человеком с ДЦП

Новости Беларуси. Зимний период для многих одиноких пожилых людей и инвалидов становится настоящим испытанием на прочность. Особенно если они живут в деревенской местности. На помощь в таких ситуациях приходят соцработники. Но что делать, если помощь нужна ежедневно? В Краснопольском районе местные жители забирают к себе стариков и инвалидов и заботятся о них, как о родных, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Могут ли чужие стать ближе своих? Ответ на этот вопрос искала Юлия Мычка.

Лариса Шевцова, жительница деревни Сидоровка:

Мы жили в одной деревне по соседству. И, когда его родители умерли, он уже остался один. Мы к нему привыкли, и жалко его было отдавать куда-то. Мы оставили его себе. И вот он с тех пор живет у нас.

В семье Шевцовых Валера живет уже четыре года. И это притом, что у Ларисы и Александра своих шесть детей. Когда-то родители Ларисы пожалели парня из соседней семьи, который остался сиротой. С тех пор в деревне Сидоровка под одной крышей мирно уживается эта не совсем обычная семья. Валера, которому сегодня 54 года, стал в ней старшим ребенком.

Лариса Шевцова:

Мы всегда покупаем конфеты, все делим. Он у нас как детенок. По кучке всем и ему. Если по банану или по два яблока, то всем, никого не обижаем. Или мороженое, чтобы всем по пачке.



Валеру здесь любят, как родного. Он до сих пор боится, что его куда-то заберут. Если в дом приходят чужие, может даже расплакаться. Сейчас, когда старшие дети разъехались, Валера, несмотря на диагноз ДЦП, – в доме правая рука хозяина. Пусть не все выходит гладко, но любому поручению он рад.

Александр Шевцов, житель деревни Сидоровка:

Скажем: «Иди, воды носи в баню». Он принесет не спеша. Обольется немного, а что ты сделаешь. Дрова скажешь сложить, будет носить понемногу. Картошку копал не спеша. В борозду сядет, будет копать. Мы привыкли, это наш ребенок.

Шевцовы не афишировали, что приютили чужого человека. Но, когда им предложили официально стать приемной семьей, Александр Тимофеевич оформился соцработником на четверть ставки. В месяц получает 260 рублей. На продукты они почти не тратятся: выручает большое хозяйство (есть конь, свиньи, куры). Жизнью довольны и ни на что не жалуются.

Юлия Мычка, корреспондент:

Такие трогательные истории для Краснопольского района, как оказалось, не редкость. За пожилыми и инвалидами здесь ухаживают не только соцработники. Около 10 семей опекают чужих стариков на безвозмездной основе.