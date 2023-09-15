Петровский: всё своё своими руками, ни от кого не зависеть – высшая степень идеи суверенитета

Григорий Азаренок, СТВ:

Итак, Батька, Путин, Ким. Разделим на троих?

Петр Петровский, политолог:

Я бы по-другому сказал: не разделим на троих, а объединим.

Григорий Азаренок:

Нет. Мы объединимся, а разделим мы кого-то!

Петр Петровский:

Ну, может разделим, а может освободим. Вопрос здесь в чем? Мы с этого начинали. А вообще-то идея технологического суверенитета, ее корень лежит в философии Чучхе. Мало кто это понимает, потому что мало кто осознает эту философию. А ее логика: все свое своими руками, ни от кого не зависеть. Это высшая степень идеи суверенитета, независимости. Я помню, как один беглый, работающий на экстремистском, госдеповском «Радио Свобода», наш известный оппозиционный политолог Карбалевич ужасался, когда они в 2018-2019 годах ходили по улицам и кричали: Россия возьмет и поглотит Беларусь, страна потеряет суверенитет и независимость. Он как-то проговорился и сказал, что беглым оппозиционерам ни в коем случае нельзя допускать независимость и суверенитет Беларуси.

Григорий Азаренок:

Под поляками, под панами обязательно.

Петр Петровский:

Потому что суверенная и независимая страна – это же КНДР. Это же никто не повлияет извне. Белорусский народ будет решать то, как он хочет жить, а не какой-то грантодатель будет манипулировать и удочку кидать, чтобы кто-то за ней бегал.

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