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Белорусская культура была под запретом. Выяснили, что значит День народного единства для Молодечно

15 сентября 2023 14:55
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Новости Беларуси. Праздничные программы подготовили в Минской области ко Дню народного единства. Яркие афиши есть в каждом райцентре, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. А это тематические диалоговые площадки, выставки, торжественные мероприятия, концерты и фестивали. К этой дате приурочили митинги-реквиемы, авто- и велопробеги.

Наш корреспондент Влада Родовская полистала странички истории.

Белорусская культура была под запретом. Выяснили, что значит День народного единства для Молодечно-1

Ольга Шилько, заместитель директора по научной работе Минского областного краеведческого музея:
17 сентября, День народного единства для Молодечно имеет особое значение. Потому что как раз таки город находился на территории польского государства в этот период, 1920-1930 годы. Практически 18 лет город Молодечно принадлежал польскому государству. Конечно, вообще Беларусь в эту эпоху стала сырьевым придатком для польского государства. Закрывались фабрики и заводы.

Белорусская культура была под запретом. Выяснили, что значит День народного единства для Молодечно-4

Подробности в видео.

# День народного единства # общество # Влада Родовская # Фотофакт

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