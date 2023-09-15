Белорусская культура была под запретом. Выяснили, что значит День народного единства для Молодечно

Новости Беларуси. Праздничные программы подготовили в Минской области ко Дню народного единства. Яркие афиши есть в каждом райцентре, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. А это тематические диалоговые площадки, выставки, торжественные мероприятия, концерты и фестивали. К этой дате приурочили митинги-реквиемы, авто- и велопробеги.

Ольга Шилько, заместитель директора по научной работе Минского областного краеведческого музея:

17 сентября, День народного единства для Молодечно имеет особое значение. Потому что как раз таки город находился на территории польского государства в этот период, 1920-1930 годы. Практически 18 лет город Молодечно принадлежал польскому государству. Конечно, вообще Беларусь в эту эпоху стала сырьевым придатком для польского государства. Закрывались фабрики и заводы.