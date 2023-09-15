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Лучшую соломенную скульптуру Минской области выбрали онлайн-голосованием

15 сентября 2023 15:36
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Новости Беларуси. 6 817 народных голосов собрала композиция «Цыплят по осени считают» из Смолевичкого района. Она стала победителем конкурса на лучшую соломенную конструкцию области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лучшую соломенную скульптуру Минской области выбрали онлайн-голосованием-1

Тематика композиции выбрана неспроста. Это одно из крупнейших предприятий. Поэтому и решили воссоздать соломенные скульптуры в виде курочки с цыплятами. Идею в жизнь воплощали четыре креативных специалиста, которые на время стали дизайнерами. На это ушло 104 тюка соломы.

Лучшую соломенную скульптуру Минской области выбрали онлайн-голосованием-4

Юлия Павлович, победитель областного конкурса на лучшую соломенную конструкцию Минщины:
Было принято решение воссоздать соломенные скульптуры в виде курочек с цыплятами. Наибольшие композиции из цыплят-указателей распределены по территории всего населенного пункта и ведут к главной композиции предприятия, на которой расположены основные здания предприятия, курочка с цыплятами и запасы кормов.

Напомним, за высокое звание соревновались сельхозпредприятия со всей области. И уже на фестивале «Дожинки-2023» в Солигорске победители получат свой заслуженный приз.

# Дожинки # общество # Фотофакт

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