«Поле Чудес» и шоу Малахова. Как коллективу из Червеня удалось поучаствовать в съёмках популярных программ

Петь от души, нести в массы народный колорит и просто любить свое дело – это правила вокального ансамбля народной песни «Соловушка», которые своим творчеством покорили не только зрителей из Беларуси, но и за рубежом. В программе «Центральный регион» на СТВ познакомились с коллективом и узнали их секрет успеха. Ансамбль народной песни колесит не только по всей Беларуси – постоянно участвует в разных проектах. Так знакомят зарубежного зрителя с белорусским творчеством.

Андрей Хурсевич, руководитель Вокального ансамбля народной песни «Соловушка»:

Я работаю над тем, чтобы подавать заявки, где-то участвовать, во всяких конкурсах. В тот момент, наверное, судьба улыбнулась коллективу. После очередной репетиции в прекрасный вечер поступил звонок, откликнулась программа Андрея Малахова «Песни от всей души». Позвонили оттуда и сказали, что завтра к вам в девять утра уже приедут корреспонденты снимать. Мы все в шоке, я обзваниваю своих участников. Они: ты что, наверное, шутишь! Так что будем делать? И мы в 12 ночи собираемся у меня дома и начинаем думать, что же мы завтра будем делать, показывать, как нас будут снимать и все остальное.

Другие участники коллектива были, мягко говоря, в шоке, но идею поддержали.

Ирина Ковган, участница Вокального ансамбля народной песни «Соловушка»:

Я очень переживала. Я очень переживающий человек по жизни. Но, собравшись с силами, с духом, благодаря всем моим коллегам мы отстрелялись. Мы настолько вдохновились этим – расцвели и стараемся продолжать в том же духе.

Михаил Щербач, участник Вокального ансамбля народной песни «Соловушка»:

Имея такой солидный стаж в самодеятельности, в творчестве, волнения не было. Ну так, слегка.

Андрей Хурсевич:

Всегда приятно представлять свою Родину на своем родном языке. И мы решили для себя, что русские песни исполняют многие, это все обыденно. А заявить коллектив с белорусской песней – это уже совсем другой формат и совсем другие эмоции у зрителей. Кажется, этот языковой барьер, все равно зритель воспринимает музыку, качество исполнения. Если это не фальшиво, если это красиво, от души, то зритель, мне кажется, понимает каждое слово, которое было спето на белорусском языке.

Червенский коллектив с пустыми руками приехать в гости к Андрею Малахову никак не мог. Как подобает белорусской традиции, привезли целую корзинку подарков: мед, дары с огорода и поделки из соломы. Гостинцы ведущему пришлись по душе.

На одной программе не остановились и стали дальше покорять российского зрителя. Только уже на «Поле Чудес». Андрей Хурсевич:

«Поле Чудес» – это уже была моя очередная авантюра после съемок у Малахова. Это вообще была моя детская мечта. С детства я очень мечтал попасть на «Поле Чудес», покрутить этот барабан. Еще бабушка была живая, говорила всегда: съездим, Андрюша, ты там споешь песню, расскажешь стихотворение, обязательно мы туда съездим и там побываем.

И вот мечты стали реальностью.

Сейчас участники коллектива готовят авторские песни на белорусском языке. Таким образом, с помощью слов и музыки, расскажут про простор белорусских полей, наших людей и красоту края.

– За что вы любите музыку, песню?

– В песне, в музыке можно прочувствовать то, чего не можешь прочувствовать на самом деле.

У меня в душе это заложено, я всю жизнь пою, где бы я ни была – на работе, здесь.

Песня и жить, и строить помогает. Когда даже тяжело на душе, плакать хочется… Когда я приехала в Червень, мне было очень тяжело, потому что не было родственников. Я становилась в окно и просто пела песни. Пела, и мне сразу радостно на душе становилось.