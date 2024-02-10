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Петровский: в Узбекистане востребованы наши технологии, машиностроение, горнодобывающая техника

10 февраля 2024 16:36
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Беларусь и Узбекистан выходят на новый уровень взаимоотношений. О чем красноречиво говорят итоги официального визита главы государства. К слову, уже названного историческим. Так, результатами переговоров стало подписание дорожной карты, контрактов на 150 миллионов долларов, а также двусторонних проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Реализацию некоторых уже начали (например, в текстильной промышленности и машиностроении), осуществление других также не заставит долго ждать. Ведь упускать время и возможности нельзя – обстановка в мире заставляет ускориться.

Петровский: в Узбекистане востребованы наши технологии, машиностроение, горнодобывающая техника-1

Запад не оставляет попытки давления, выступает против идей многополярного мира, особенно востребованного на постсоветском пространстве, в странах Африки, на Востоке. Вашингтон по старой привычке расшатывает общество изнутри, искусственно создает нестабильность и протестные настроения. Все помнят август 2020-го в Беларуси. Подобный сценарий пытались позже разыграть и в Узбекистане.

Сохранить стабильность, как неоднократно подчеркивал наш Президент, может экономика, именно из нее вытекает благосостояние народов. Тем не менее противостоять колониалистам в одиночку невозможно. Потому сегодня время объединять усилия, в том числе помогать развиваться давним партнерам. Для нашей страны таковым является и Узбекистан.

Петровский: в Узбекистане востребованы наши технологии, машиностроение, горнодобывающая техника-4

Петр Петровский, политолог:
Беларусь – это сильнейший индустриально-промышленный центр и региона, и Евразии. Узбекистан – это добывающий, ресурсный центр, для которого востребованы наши технологии, машиностроение, горнодобывающая техника. Поэтому не зря в рамках Форума регионов было подписано соглашение именно о создание совместного предприятия БелАЗов непосредственно в Узбекистане.

Петровский: в Узбекистане востребованы наши технологии, машиностроение, горнодобывающая техника-7

С 2017 года, когда к власти пришел Шавкат Мирзиёев, Узбекистан сделал ставку на развитие промышленности. Но важным является в том числе вопрос продовольственной безопасности. В этой стране Центральной Азии проживает порядка 36 миллионов человек, Беларусь готова обеспечить их качественной продукцией. Но не только путем поставок, а через развитие сектора АПК. Сельхозтехника, селекционные плоды – все это про долгосрочную перспективу взаимодействия.

Эксперт: сотрудничество с Узбекистаном – еще один путь для обхода санкций. Подробности.

Петровский: в Узбекистане востребованы наши технологии, машиностроение, горнодобывающая техника-10

Отметим, договоренности, достигнутые в ходе переговоров глав государств, касаются не только промышленной сферы. Отдельно остановились на здравоохранении, фармакологической отрасли и образовании. Отдельным блоком обсудили гуманитарное сотрудничество. Здесь есть над чем работать.

Петровский: в Узбекистане востребованы наши технологии, машиностроение, горнодобывающая техника-13

Антон Дударенок, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Мы до сих, в принципе, не так много знаем друг о друге. Хотя у нас общая история, отношения. В прошлом году в Узбекистане побывали всего лишь 15 тысяч белорусов. Россиян – 750 тысяч. Нам нужно узнавать друг друга.

Петровский: в Узбекистане востребованы наши технологии, машиностроение, горнодобывающая техника-16

Беларусь заинтересована в экономическом росте в Узбекистане, мы готовы делиться компетенциями и не намерены требовать чего-либо от страны-партнера. В конце концов, как отметил Александр Лукашенко, народы Беларуси и Узбекистана схожи.

# Беларусь-Узбекистан # общество # Шавкат Мирзиеев # Александр Лукашенко # Петр Петровский # Антон Дударенок

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