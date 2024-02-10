Эксперт: сотрудничество с Узбекистаном – ещё один путь для обхода санкций

Не просто торговля, а кооперационные цепочки. Беларусь и Узбекистан наращивают совместные проекты для производства продукции с высокой добавленной стоимостью, которую после можно реализовывать на рынках третьих стран. Первые итоги официального визита главы нашего государства в Центральную Азию подводят в экспертном сообществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На успешное развитие сотрудничества влияет несколько факторов. Во-первых, мы давно знаем друг друга и заинтересованы в сильных партнерах. Во-вторых, наши экономики взаимодополняемы. Узбекистан экспортирует много сырьевых материалов, которых в Беларуси не хватает. В то же время стране Центральной Азии требуется продовольственная безопасность. Мы можем это обеспечить, не только поставляя продукцию, но и развивая сельское хозяйство. В ходе встреч в Узбекистане профильные министерства договорились о поставках белорусского селекционного картофеля, голубики, а также модернизации животноводческой отрасли.