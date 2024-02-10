Эксперт: сотрудничество с Узбекистаном – ещё один путь для обхода санкций
Не просто торговля, а кооперационные цепочки. Беларусь и Узбекистан наращивают совместные проекты для производства продукции с высокой добавленной стоимостью, которую после можно реализовывать на рынках третьих стран. Первые итоги официального визита главы нашего государства в Центральную Азию подводят в экспертном сообществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На успешное развитие сотрудничества влияет несколько факторов. Во-первых, мы давно знаем друг друга и заинтересованы в сильных партнерах. Во-вторых, наши экономики взаимодополняемы. Узбекистан экспортирует много сырьевых материалов, которых в Беларуси не хватает. В то же время стране Центральной Азии требуется продовольственная безопасность. Мы можем это обеспечить, не только поставляя продукцию, но и развивая сельское хозяйство. В ходе встреч в Узбекистане профильные министерства договорились о поставках белорусского селекционного картофеля, голубики, а также модернизации животноводческой отрасли.
Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории маркетинга БГТУ:
Мы будем настраивать более глубокие кооперационные, развивать интеграционные связи, чтобы создавать совместные производства для более эффективной деятельности. И мы должны помнить, что Узбекистан не входит в ЕАЭС. И это дает нам еще один интересный шанс на сотрудничество с государством, которое не является членом ЕАЭС, а значит, это еще один путь для обхода возможных санкций.
Сегодня Узбекистан активно развивает промышленную отрасль. Это началось в 2017 году, с приходом к власти Шавката Мирзиёева, как подчеркнул наш Президент, «земного» человека. Беларусь заинтересована в экономическом росте в Узбекистане, мы готовы делиться компетенциями и не намерены требовать чего-либо от страны-партнера. В конце концов, как отметил Александр Лукашенко, народы Беларуси и Узбекистана схожи.
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