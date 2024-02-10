«На их примерах мы воспитываем». Юбилейные медали вручили ветеранам войны в Афганистане

После Великой Отечественной война в Афганистане стала самым трагичным событием для белорусского народа. Это подчеркнул глава Совета безопасности Александр Вольфович на торжественном собрании в честь 35-летия вывода советских войск из Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В доме офицеров собрались ветераны той страшной войны. Вдали от Родины еще совсем молодым ребятам приходилось быть мужественными и храбрыми. Довелось воевать не только с афганскими боевиками, но и с элитными подразделениями наемников, у которых было самое современное вооружение. И интернациональный долг они выполнили с честью.

Анатолий Вдовенко, ветеран войны в Афганистане:

Я служил с 1986 по 1989 год, Керкинский погранотряд, Краснознаменный Среднеазиатский пограничный округ, вторая мотоманевренная группа, провинция Джаузджан, город Шибарган. Я у себя в Гомеле создал гараж боевой славы, он единственный в Беларуси. Приглашаю туда учеников, всех афганцев, ветеранов, даже участники войны в моем музее были. Там у меня около тысячи экспонатов.

Виталий Щур, ветеран войны в Афганистане:

Мир в наше такое неспокойное время – это самое важное, что может быть. И хотел бы чтобы еще очень многие наши молодые люди были очень мотивированы, так, как были когда-то мотивированы мы. Мотивированы на защиту своей Родины, потому что нет ничего дороже, чем твоя Родина.

Советские войска были в Афганистане почти 10 лет. За это время в зоне боевых действий побывали около 30 тысяч белорусов. Из них 771 человек погиб. Еще 12 до сих пор числятся пропавшими без вести. О подвигах наших солдат напоминают тысячи боевых наград и медалей. Ордена вручали и посмертно.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Грустно, что в мирное время ребята получали такие высокие награды. Многие из них посмертно. В Беларуси всегда ценили и помнят людей, которые сражались за свою страну, за свою свободу. На их примерах мы воспитываем свое поколение.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Мы понимаем, что это те, кто сегодня должен и воспитывает наше молодое поколение, кто личным примером показывает, как нужно любить Родину и быть верным воинской службе. Для нас сегодня это актуально и особенно важно: быть верным свое стране. Они – яркий пример этой верности.