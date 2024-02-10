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Гололёд и дождь – погода в Беларуси на середину февраля

10 февраля 2024 15:09
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Начнется новая неделя вновь в сопровождении теплого воздуха с юга Европы. Правда, неприятным бонусом станет гололед и осадки в виде дождя, рассказали в программе «Плюс-минус».

Теплее всего в Афинах. Погода в Европе на неделю здесь.

Средняя температура воздуха составит от +1 до +4 °С. Минусовой показатель в ночные часы будет сохраняться в понедельник и во вторник, 13 февраля. Осадки в смешанной фазе продолжатся вплоть до среды и начнут плавно сходить на нет. В пятницу, 16 февраля, в столице день будет преимущественно ясным и без осадков. Слегка усилятся и порывы ветра.

Гололёд и дождь – погода в Беларуси на середину февраля-1

В Бресте пасмурная погода будет отмечена на протяжении 7 дней, правда, отметка на термометре порадует! До +8 °С в среду и четверг, 15 февраля. Сохранится положительный показатель и в ночные часы – от 2 до 5 °С. Удивит температурными рекордами и город Могилев – там в начале недели до +13 °С, далее температура начнет вновь понижаться, однако плюсовой показатель сохранится.

Подробный прогноз по областям страны.

Гололёд и дождь – погода в Беларуси на середину февраля-4

Гололёд и дождь – погода в Беларуси на середину февраля-6

Гололёд и дождь – погода в Беларуси на середину февраля-8

Гололёд и дождь – погода в Беларуси на середину февраля-10

Гололёд и дождь – погода в Беларуси на середину февраля-12

Гололёд и дождь – погода в Беларуси на середину февраля-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова

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