Гололёд и дождь – погода в Беларуси на середину февраля

Начнется новая неделя вновь в сопровождении теплого воздуха с юга Европы. Правда, неприятным бонусом станет гололед и осадки в виде дождя, рассказали в программе «Плюс-минус».

Теплее всего в Афинах. Погода в Европе на неделю здесь.

Средняя температура воздуха составит от +1 до +4 °С. Минусовой показатель в ночные часы будет сохраняться в понедельник и во вторник, 13 февраля. Осадки в смешанной фазе продолжатся вплоть до среды и начнут плавно сходить на нет. В пятницу, 16 февраля, в столице день будет преимущественно ясным и без осадков. Слегка усилятся и порывы ветра.