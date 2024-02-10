Что ждёт Украину и как долго Зеленский будет президентом – анонс «САСС уполномочен заявить»

Насколько сегодня устойчив режим Зеленского и почему Европа так упорно не желает мира через компромисс? Самые заметные политические события мира обсудят эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог (Россия):

У Великобритании есть планы в отношении европейского континента. Украина интересует их как инструмент, через который можно управлять Европой.

Олаф Шольц, канцлер Германии:

Мы действительно очень усердно работали, чтобы способствовать конструктивному решению.

Василий Вакаров, политический аналитик, участник международного движения «Другая Украина»:

Подождите, не тот ли это фашист, который заявлял о том, что все должно решиться на поле боя?

Дональд Туск, премьер-министр Польши:

Европейский союз, без сомнения, един в своем стремлении помочь Украине. Василий Вакаров:

У Европейского союза нет волшебной палочки, чтобы поставлять оружие.