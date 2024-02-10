Что ждёт Украину и как долго Зеленский будет президентом – анонс «САСС уполномочен заявить»

Насколько сегодня устойчив режим Зеленского и почему Европа так упорно не желает мира через компромисс? Самые заметные политические события мира обсудят эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Насколько сегодня устойчив режим Зеленского и почему Европа так упорно не желает мира через компромисс? Самые заметные политические события мира обсудят эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог (Россия):
У Великобритании есть планы в отношении европейского континента. Украина интересует их как инструмент, через который можно управлять Европой.
Олаф Шольц, канцлер Германии:
Мы действительно очень усердно работали, чтобы способствовать конструктивному решению.
Василий Вакаров, политический аналитик, участник международного движения «Другая Украина»:
Подождите, не тот ли это фашист, который заявлял о том, что все должно решиться на поле боя?
Дональд Туск, премьер-министр Польши:
Европейский союз, без сомнения, един в своем стремлении помочь Украине.
Василий Вакаров:
У Европейского союза нет волшебной палочки, чтобы поставлять оружие.
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Люди, которые не являются самостоятельными фигурами, пытаются повторить поход 1812 года. Ударным инструментом этого похода выступает Украина.
«САСС уполномочен заявить» в воскресенье, 11 февраля, в 22:00.