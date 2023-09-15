Лукашенко: думаю, в 2024 году мы выйдем на досанкционный уровень работы нашей экономики

Взаимодействие в экономической сфере, урегулирование украинского конфликта, мобилизация промышленных предприятий в условиях санкций – эти и другие вопросы 15 сентября обсудили лидеры Союзного государства. Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в рамках рабочего визита в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как отметил президент Беларуси, правительства двух стран достойно выполняют поручения, касающиеся интеграционного сотрудничества. Более 80 % поставленных главами государств задач выполнены. Об укреплении двустороннего взаимодействия – материал нашего политического обозревателя Евгения Пустового. Со времени предыдущих переговоров президентов в странах случился ряд знаковых событий. В России внутриполитическое. Единый день голосования прошел в 85 субъектах федерации. Правящая партия «Единая Россия» впервые смогла сформировать большинство во всех избиравшихся составах региональных парламентов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Хочу вас поздравить с таким серьезным этапом электорального цикла – единый день голосования во многих регионах прошел. Результаты понятны, не хочу даже их анализировать. Наверное, вообще никогда таких результатов не было. Все ваши кандидатуры на должность губернаторов народом были поддержаны. Это большой успех. Плановая, но неанонсированная встреча двух лидеров прошла без галстуков и с видом на сочинские горы. Интеграционным восхождением можно назвать и этот период взаимоотношений между Минском и Москвой. Но новые вершины еще впереди.

Александр Лукашенко:

Наши должностные лица неплохо поработали, выполняя наши поручения. Более 80 % задач выполнено, которые мы поставили перед правительствами. Еще три месяца есть. Думаю, что дожмем и эти вопросы. Думаю, что будущий год у нас будет хорошим и мы выйдем на досанкционный период работы нашей экономики. Лукашенко – Путину: «Вы правы, пытались нас крепко наклонить – ничего не получилось». Читайте здесь. Минск и Москва провели очень важные внешнеполитические встречи. Беларусь с официальным визитом посетил президент Экваториальной Гвинеи. Глобальный Юг уходит от политической зависимости от Запада и в поисках новых экономических точек опоры. Мы идем с компетенциями. У Союзного государства возможности очень широкие.