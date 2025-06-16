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Около 10 тысяч иностранных граждан выбрали Минскую область для трудоустройства

16 июня 2025 14:14
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Все чаще жители других стран выбирают Беларусь для трудоустройства. Только в Минской области работают около 10 тысяч иностранных граждан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они приехали из Туркменистана, Украины, Узбекистана, Кыргызстана и Китая. Почему иностранцы выбрали Беларусь для жизни и работы? И какие условия созданы?

Узнала Анна Куртасова. 

Около 10 тысяч иностранных граждан выбрали Минскую область для трудоустройства-2

Мансур Таджибаев родом из Туркменистана. Приехал в Беларусь, чтобы исполнить мечту – стать врачом. Поступил в Витебский медицинский университет. А далее получил вид на жительство и работу в Молодечно. И вот уже шестой год лечит пациентов. 

Около 10 тысяч иностранных граждан выбрали Минскую область для трудоустройства-4

Мансур Таджибаев, врач-оториноларинголог поликлиники № 2 Молодечненской центральной районной больницы:
Очень хорошо приняли, никаких трудностей не было в работе. Почему я выбрал медицину? По стопам отца, деда, среди моих родственников довольно много медработников. Непросто было учиться в медицинском университете. Но, слава богу, я неплохо говорил на русском языке. Из-за этого мне где-то было легче.

Около 10 тысяч иностранных граждан выбрали Минскую область для трудоустройства-6

Галина Головач, заведующая поликлиникой № 2 Молодечненской центральной районной больницы:
С первых дней было видно, что это очень серьезный, настроенный на хороший результат доктор. Он очень интересующийся, очень внимательный к пациентам. 

Около 10 тысяч иностранных граждан выбрали Минскую область для трудоустройства-8

Мансур признается: условия работы комфортные. Дружелюбный коллектив, хорошая зарплата и социальные гарантии. Придя на первое рабочее место, молодой врач получил служебное жилье. Таких как Мансур, иностранных граждан, только в Молодечненской районной больнице трудится 17 человек.

Мансур Таджибаев:
Руководство помогло, они предоставили служебное жилье, какое-то время я жил. 

Далее смотрите в видео.

# Анна Куртасова # Иностранцы в Беларуси

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