Около 10 тысяч иностранных граждан выбрали Минскую область для трудоустройства

Все чаще жители других стран выбирают Беларусь для трудоустройства. Только в Минской области работают около 10 тысяч иностранных граждан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они приехали из Туркменистана, Украины, Узбекистана, Кыргызстана и Китая. Почему иностранцы выбрали Беларусь для жизни и работы? И какие условия созданы? Узнала Анна Куртасова.

Мансур Таджибаев родом из Туркменистана. Приехал в Беларусь, чтобы исполнить мечту – стать врачом. Поступил в Витебский медицинский университет. А далее получил вид на жительство и работу в Молодечно. И вот уже шестой год лечит пациентов.

Мансур Таджибаев, врач-оториноларинголог поликлиники № 2 Молодечненской центральной районной больницы:

Очень хорошо приняли, никаких трудностей не было в работе. Почему я выбрал медицину? По стопам отца, деда, среди моих родственников довольно много медработников. Непросто было учиться в медицинском университете. Но, слава богу, я неплохо говорил на русском языке. Из-за этого мне где-то было легче.

Галина Головач, заведующая поликлиникой № 2 Молодечненской центральной районной больницы:

С первых дней было видно, что это очень серьезный, настроенный на хороший результат доктор. Он очень интересующийся, очень внимательный к пациентам.