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Чемпионат Беларуси по многоборью среди спасателей проходит под Борисовом

16 июня 2025 14:16
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Самые бесстрашные, сильные и смелые. Под Борисовом проходит Открытый чемпионат по многоборью среди спасателей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Чемпионат Беларуси по многоборью среди спасателей проходит под Борисовом-2

10 сборных команд соревнуются в различных дисциплинах. Это кросс-эстафеты, силовые упражнения и поисково-спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера: в зданиях, подземных коммуникациях, а также на акваториях. Участники соревнуются и в грамотной транспортировке пострадавших. Организована специальная зона с многочисленными препятствиями, опасными явлениями и ситуациями, типичными для реальных аварий и катастроф.

Чемпионат Беларуси по многоборью среди спасателей проходит под Борисовом-4

Сергей Новик, начальник главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:
Ежегодно мы наращиваем сложность этапов. Максимально стараемся приблизить любые этапы к боевым, чтобы ребята чувствовали себя как в настоящей боевой обстановке. 

Чемпионат Беларуси по многоборью среди спасателей проходит под Борисовом-6

Дмитрий Воловик, курсант Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:
Я считаю, что это очень полезно, потому что это развивает работу с пожарно-техническим вооружением, которое в будущем пригодится непосредственно в боевой работе. 

Чемпионат Беларуси по многоборью среди спасателей проходит под Борисовом-8

Артем Сидорейко, начальник дежурной смены ПАСО Брестского областного УМЧС:
Все как в работе, только более объемно и больше задач, чем обычно. Требуются точные навыки, требуется быть профессионалом. 

Чемпионат Беларуси по многоборью среди спасателей проходит под Борисовом-10

Александр Курочкин, оперативный дежурный центра оперативного управления РОСН «ЗУБР»:
В принципе соревнования заточены на то, что мы повышаем свой уровень боеготовности. И любые элементы, которые мы здесь отрабатываем, могут понадобиться в организации своей боевой деятельности. 

Чемпионат Беларуси по многоборью среди спасателей проходит под Борисовом-12

Чемпионат Беларуси по многоборью спасателей уже стал традиционным: в 2025 году он проводится в 22-й раз. Итоги подведут 20 июня.

# Спортивные соревнования # МЧС Беларуси

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