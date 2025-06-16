Чемпионат Беларуси по многоборью среди спасателей проходит под Борисовом

Самые бесстрашные, сильные и смелые. Под Борисовом проходит Открытый чемпионат по многоборью среди спасателей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

10 сборных команд соревнуются в различных дисциплинах. Это кросс-эстафеты, силовые упражнения и поисково-спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера: в зданиях, подземных коммуникациях, а также на акваториях. Участники соревнуются и в грамотной транспортировке пострадавших. Организована специальная зона с многочисленными препятствиями, опасными явлениями и ситуациями, типичными для реальных аварий и катастроф.

Сергей Новик, начальник главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:

Ежегодно мы наращиваем сложность этапов. Максимально стараемся приблизить любые этапы к боевым, чтобы ребята чувствовали себя как в настоящей боевой обстановке.

Дмитрий Воловик, курсант Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:

Я считаю, что это очень полезно, потому что это развивает работу с пожарно-техническим вооружением, которое в будущем пригодится непосредственно в боевой работе.

Артем Сидорейко, начальник дежурной смены ПАСО Брестского областного УМЧС:

Все как в работе, только более объемно и больше задач, чем обычно. Требуются точные навыки, требуется быть профессионалом.

Александр Курочкин, оперативный дежурный центра оперативного управления РОСН «ЗУБР»:

В принципе соревнования заточены на то, что мы повышаем свой уровень боеготовности. И любые элементы, которые мы здесь отрабатываем, могут понадобиться в организации своей боевой деятельности.