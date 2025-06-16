Об успехе, спортивной карьере и личной жизни – Иван Тихон в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики.

Иван Тихон: Тренер посмотрел, говорит: да, бегун из тебя не получится.

Александр Осенко: Вы бегали-бегали-бегали, а потом молот.

Иван Тихон: Хочешь быть умным – бегай. Хочешь быть красивым – бегай.

Александр Осенко:

Вы для себя решили пойти и доказать всем, что вы на самом деле профессиональный спортсмен.

Иван Тихон:

Не было сомнения, что нужно сражаться. На это ушло два года. Не хотелось бы показывать эти эмоции.

Александр Осенко:

Дышите глубже.

Иван Тихон:

Брал в дорогу всегда лук, полендвицу и черный белорусский хлеб.

Александр Осенко:

Полендвица – это допинг?

Иван Тихон:

Это допинг, да. Для них допинг.

Александр Осенко:

Приехал, увидел, закрутил в ковер и увез.