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Об успехе, спортивной карьере и личной жизни – Иван Тихон в «Рецепте настоящего белоруса»

16 июня 2025 14:10
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики.

Об успехе, спортивной карьере и личной жизни – Иван Тихон в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
С чего начинаем?

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
С сала!

Об успехе, спортивной карьере и личной жизни – Иван Тихон в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Иван Тихон:
Хочешь быть умным – бегай. Хочешь быть красивым – бегай.

Александр Осенко:
Вы бегали-бегали-бегали, а потом молот.

Иван Тихон:
Тренер посмотрел, говорит: да, бегун из тебя не получится.

Об успехе, спортивной карьере и личной жизни – Иван Тихон в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Александр Осенко:
Вы для себя решили пойти и доказать всем, что вы на самом деле профессиональный спортсмен.

Иван Тихон:
Не было сомнения, что нужно сражаться. На это ушло два года. Не хотелось бы показывать эти эмоции.

Александр Осенко:
Дышите глубже.

Иван Тихон:
Брал в дорогу всегда лук, полендвицу и черный белорусский хлеб.

Александр Осенко:
Полендвица – это допинг?

Иван Тихон:
Это допинг, да. Для них допинг.

Александр Осенко:
Приехал, увидел, закрутил в ковер и увез.

Об успехе, спортивной карьере и личной жизни – Иван Тихон в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Иван Тихон:
Ну, примерно так, да.

Александр Осенко:
А поподробнее?

Иван Тихон:
Что-то внутри подсказывает, что с этим человеком ты проживешь жизнь и все.

Об успехе, спортивной карьере и личной жизни – Иван Тихон в «Рецепте настоящего белоруса»-10

Александр Осенко:
Это наша белорусская кухня.

Иван Тихон:
И мы белорусы.

Александр Осенко:
И это звучит гордо.

Смотрите новый выпуск в это воскресенье, 22 июня, на РТР-Беларусь в 10:15.

# Интервью # Александр Осенко # Иван Тихон

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