Об успехе, спортивной карьере и личной жизни – Иван Тихон в «Рецепте настоящего белоруса»
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики.
Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
С чего начинаем?
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
С сала!
Иван Тихон:
Хочешь быть умным – бегай. Хочешь быть красивым – бегай.
Александр Осенко:
Вы бегали-бегали-бегали, а потом молот.
Иван Тихон:
Тренер посмотрел, говорит: да, бегун из тебя не получится.
Александр Осенко:
Вы для себя решили пойти и доказать всем, что вы на самом деле профессиональный спортсмен.
Иван Тихон:
Не было сомнения, что нужно сражаться. На это ушло два года. Не хотелось бы показывать эти эмоции.
Александр Осенко:
Дышите глубже.
Иван Тихон:
Брал в дорогу всегда лук, полендвицу и черный белорусский хлеб.
Александр Осенко:
Полендвица – это допинг?
Иван Тихон:
Это допинг, да. Для них допинг.
Александр Осенко:
Приехал, увидел, закрутил в ковер и увез.
Иван Тихон:
Ну, примерно так, да.
Александр Осенко:
А поподробнее?
Иван Тихон:
Что-то внутри подсказывает, что с этим человеком ты проживешь жизнь и все.
Александр Осенко:
Это наша белорусская кухня.
Иван Тихон:
И мы белорусы.
Александр Осенко:
И это звучит гордо.
Смотрите новый выпуск в это воскресенье, 22 июня, на РТР-Беларусь в 10:15.