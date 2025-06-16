В Минской области участились укусы клещей – как защититься и что делать, если все-таки укусили

В Минской области зафиксирован рост числа пострадавших от укусов клещей. Только в мае к медикам обратились более 260 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Случаи зарегистрированы почти на всей территории центрального региона. Наибольшее количество – в Минском и Солигорском районах, а также в Жодино. Какие существуют меры профилактики и что делать если укусил клещ? Со специалистами пообщалась Екатерина Ковальчук.

Клещей можно застать не только в лесных массивах, их все чаще встречают в городских парках, на детских площадках и собственных участках. И сейчас пик сезона активности. Чтобы защитить себя от укусов клещей, важно соблюдать определенные меры профилактики.

Наталья Гербач, врач-эпидемиолог Любанского районного центра гигиены и эпидемиологии:

При выходе в какую-то природную местность, необходимо надевать защитную одежду, лучше светлых тонов. Потому что на светлом тоне будет лучше виден клещ. Пользоваться репеллентами, проводить само- и взаимоосмотры после посещений каких-либо природных участков.

Если клещ укусил, нужно обратиться к медикам. Доктор назначает профилактические методы возможных заболеваний, что снижает вероятность болезни к нулю.