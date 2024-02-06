Центр вспомогательной репродукции «Эмбрио» планирует внедрить ИИ для эффективного развития плода

Опыт. Знания. Технологии. Под таким девизом уже более 20 лет работает центр вспомогательной репродукции «Эмбрио». В клинику обращаются пары, которые мечтают стать родителями. Врачи «Эмбрио» берутся даже за самые сложные случаи. А в клинике по новому адресу, где сегодня уже открылся прием, есть больше возможностей для оказания эффективной помощи, сообщили в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

Новое здание центра вспомогательной репродукции «Эмбрио» – это шестиэтажный комплекс. Он оснащен по последнему слову техники. Этого переезда ждали несколько лет. И теперь диагностику и лечение бесплодия будут проводить еще эффективнее.

Леонид Гуд, директор общества с дополнительной ответственностью «Беливпул»:

Процентов, наверное, 70 – это новое оборудование, которое здесь стоит и которое должно еще переехать для дальнейшего совершенствования услуги. Планируется еще внедрение искусственного интеллекта для роста эмбрионов.

Акушеры-гинекологи, биологи, генетики и не только. Главные специалисты центра прошли обучение в Чикагском институте репродуктивной генетики. А некоторые стояли у истоков школы ЭКО в Беларуси.

Олег Тишкевич, главный врач центра вспомогательной репродукции «Эмбрио»:

Опыт наш огромен: мы работаем с 1994 года, а первое ЭКО мы стали делать в Беларуси в 1995 году. Под брендом «Эмбрио» – уже 23 года. Мне кажется, среди наших клиник и наших специалистов мало можно найти врачей и биологов, которые обладают таким опытом.

Благодаря клинике «Эмбрио» родителями стали около 15 тысяч человек. И не всегда при лечении бесплодия специалисты прибегали к ЭКО.