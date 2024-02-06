Отражают атаки хакеров! Чему учат воспитанников минского колледжа в военно-патриотическом клубе?

Школы Минска на 97 % обеспечены руководителями по военно-патриотическому воспитанию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Показатель выше среднего по стране. К слову, чаще работать на эту должность приходят мужчины. Ведь направление со своей спецификой. Воспитывают юных патриотов и на базе колледжа технологий коммунального хозяйства и транспортного обслуживания.

В 1980-х – участник военных действий в Афганистане, а сегодня – руководитель военно-патриотического клуба. Валерий Белуга не понаслышке знает, что такое отстаивать честь страны. За плечами больше года Афгана в составе отряда спецназначения. Поэтому сомневаться не приходится: у Валерия Федоровича есть опыт, который можно передать подрастающему поколению.

Валерий Белуга, руководитель военно-патриотического клуба «Аскер»:

Дети чувствуют фальшь. И когда ты им рассказываешь правду, отвечаешь на их вопросы, они смотрят за твоим поведением, как ты живешь в обычной жизни.

Он не только преданно хранит память о павших товарищах, но и учит молодежь быть настоящими патриотами. А помещения клуба – это будто еще один колледж внутри колледжа.