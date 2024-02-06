Паводок в Гомельской области подтопил 70 жилых домов

Не повлияла ли большая вода на жизнеобеспечение людей, узнавала Анна Корольчук.

Зимний паводок в Гомельской области. Подтопило более 70 жилых домов. Мониторинг гидрологической обстановки продолжается. Критические точки известны: это населенные пункты в поймах рек в ряде районов Полесья. Ситуация в регионе остается под контролем МЧС и коммунальных служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вода в погребе у Виктора Шушкевича стоит еще с прошлого года. К подтоплениям житель агрогородка Красное привык – давно обзавелся насосом. Правда, последний месяц маленький помощник едва справляется. За 3 часа – минус 20 сантиметров, а вода все равно выше колен.

Виктор Шушкевич, житель агрогородка Красное:

В 1950-х здесь глину брали на 5-й кирпичный завод. Это уже мать мне рассказывала. Технику оставили здесь, когда копали, проснулись – вся техника затоплена в воде.

Пенсионер шутит: скоро для разведения рыбы не понадобятся емкости – мальков сможет выпускать прямо в подвал. У соседей ситуация и того хуже: вода разрушает фундамент гаражей и подбирается к домам.