Паводок в Гомельской области подтопил 70 жилых домов
Зимний паводок в Гомельской области. Подтопило более 70 жилых домов. Мониторинг гидрологической обстановки продолжается. Критические точки известны: это населенные пункты в поймах рек в ряде районов Полесья. Ситуация в регионе остается под контролем МЧС и коммунальных служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не повлияла ли большая вода на жизнеобеспечение людей, узнавала Анна Корольчук.
Картошка, бурак, морковь, капуста…
Вода в погребе у Виктора Шушкевича стоит еще с прошлого года. К подтоплениям житель агрогородка Красное привык – давно обзавелся насосом. Правда, последний месяц маленький помощник едва справляется. За 3 часа – минус 20 сантиметров, а вода все равно выше колен.
Виктор Шушкевич, житель агрогородка Красное:
В 1950-х здесь глину брали на 5-й кирпичный завод. Это уже мать мне рассказывала. Технику оставили здесь, когда копали, проснулись – вся техника затоплена в воде.
Пенсионер шутит: скоро для разведения рыбы не понадобятся емкости – мальков сможет выпускать прямо в подвал. У соседей ситуация и того хуже: вода разрушает фундамент гаражей и подбирается к домам.
Виктор Дедиков, житель агрогородка Красное:
Здесь воды сантиметров 60 и до пола метр остался. Мы уже все повытаскивали, на улицу в сарай занесли. Там, где погреб, у нас все сложено. Картошку, все, что было, – банки.
Аномалия повторяется вторую зиму. Старожилы винят в ней растущую частную застройку, которая нарушила движение грунтовых вод. Посреди агрогородка образовалась низина, и люди оказались в плену у воды. Раньше от подобной беды не страдали – теперь не засевают огород и спасают имущество.
Какие меры подготовили МЧС для помощи жителям во время паводка, смотрите в сюжете.