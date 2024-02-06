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Паводок в Гомельской области подтопил 70 жилых домов

06 февраля 2024 18:03
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Зимний паводок в Гомельской области. Подтопило более 70 жилых домов. Мониторинг гидрологической обстановки продолжается. Критические точки известны: это населенные пункты в поймах рек в ряде районов Полесья. Ситуация в регионе остается под контролем МЧС и коммунальных служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не повлияла ли большая вода на жизнеобеспечение людей, узнавала Анна Корольчук.

Паводок в Гомельской области подтопил 70 жилых домов-1

Картошка, бурак, морковь, капуста…

Вода в погребе у Виктора Шушкевича стоит еще с прошлого года. К подтоплениям житель агрогородка Красное привык – давно обзавелся насосом. Правда, последний месяц маленький помощник едва справляется. За 3 часа – минус 20 сантиметров, а вода все равно выше колен.

Паводок в Гомельской области подтопил 70 жилых домов-4

Виктор Шушкевич, житель агрогородка Красное:
В 1950-х здесь глину брали на 5-й кирпичный завод. Это уже мать мне рассказывала. Технику оставили здесь, когда копали, проснулись – вся техника затоплена в воде.

Пенсионер шутит: скоро для разведения рыбы не понадобятся емкости – мальков сможет выпускать прямо в подвал. У соседей ситуация и того хуже: вода разрушает фундамент гаражей и подбирается к домам.

Паводок в Гомельской области подтопил 70 жилых домов-7

Виктор Дедиков, житель агрогородка Красное:
Здесь воды сантиметров 60 и до пола метр остался. Мы уже все повытаскивали, на улицу в сарай занесли. Там, где погреб, у нас все сложено. Картошку, все, что было, – банки.

Паводок в Гомельской области подтопил 70 жилых домов-10

Аномалия повторяется вторую зиму. Старожилы винят в ней растущую частную застройку, которая нарушила движение грунтовых вод. Посреди агрогородка образовалась низина, и люди оказались в плену у воды. Раньше от подобной беды не страдали – теперь не засевают огород и спасают имущество.

Какие меры подготовили МЧС для помощи жителям во время паводка, смотрите в сюжете.

# Природные явления # общество # Новости Минска и Минской области

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