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Пустовой: СВО Россию очищает. Но пока не всех это коснулось

02 февраля 2024 20:50
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим кадровый день Александра Лукашенко и последние новости из мира политики. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.

Пустовой: СВО Россию очищает. Но пока не всех это коснулось-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
СВО Россию очищает, но еще не до конца. Не всех коснулось это, и слава богу. Но полумер в борьбе нет. Нет радужных тонов. Есть – да, есть – нет. Все остальное от лукавого. Все остальное от Запада. Все. Мы здесь, даже в Беларуси тоже...

Григорий Азаренок, СТВ:
Понятно, в России одно. Но почему-то Соловьев не бедный человек, Владимир Рудольфович. Он каждую неделю на фронте. Его там обстреливают из артиллерии. Это с одной стороны, а с другой – Харланчук, Дакота, Бортич.

Евгений Пустовой:
Харланчук призывал: слушай, Россия, Союзное государство. Может, сочувствующие есть навальнята. Вот поэтому они там. Вопросов нет.

Григорий Азаренок:
Башни?

Евгений Пустовой:
Какие башни? Да в Кремле все там нормально, понимаете? Проблема в каждом из тех, кто ниже, кто бабки любит больше страны. Вот и все. С этого и начинается.

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# Международная политика # Евгений Пустовой # Григорий Азарёнок

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