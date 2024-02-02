Пустовой: СВО Россию очищает. Но пока не всех это коснулось

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим кадровый день Александра Лукашенко и последние новости из мира политики. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

СВО Россию очищает, но еще не до конца. Не всех коснулось это, и слава богу. Но полумер в борьбе нет. Нет радужных тонов. Есть – да, есть – нет. Все остальное от лукавого. Все остальное от Запада. Все. Мы здесь, даже в Беларуси тоже...

Григорий Азаренок, СТВ:

Понятно, в России одно. Но почему-то Соловьев не бедный человек, Владимир Рудольфович. Он каждую неделю на фронте. Его там обстреливают из артиллерии. Это с одной стороны, а с другой – Харланчук, Дакота, Бортич.

Евгений Пустовой:

Харланчук призывал: слушай, Россия, Союзное государство. Может, сочувствующие есть навальнята. Вот поэтому они там. Вопросов нет.

Григорий Азаренок:

Башни?

Евгений Пустовой:

Какие башни? Да в Кремле все там нормально, понимаете? Проблема в каждом из тех, кто ниже, кто бабки любит больше страны. Вот и все. С этого и начинается.

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