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Азарёнок о пранке Вована и Лексуса: Веллер сказал, что они на Западе никому не нужны

02 февраля 2024 19:57
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Григорий Азаренок и Андрей Лазуткин в эфире «Соловьев LIVE».

Азарёнок о пранке Вована и Лексуса: Веллер сказал, что они на Западе никому не нужны-1

Андрей Лазуткин, политолог:
Президент всегда именно свою точку зрения транслировал. Она такая была простая, достаточно крестьянская, он это всегда подчеркивал. Война – это зло. Главное, чтобы войны этой не было. И все те, кто войну поддерживал, в плане полицаев, пособников, предателей, агентов, конечно, их надо было выжигать железом. А есть еще отдельные социальные группы, которые в случае любого конфликта попадают в зону риска. Кто же эти группы? Это люди, которые ориентированы на Запад. Может, они там живут ментально, может, реально, может, работают с ними, торгуют, может, туда ездят отдыхать, может, оттуда машины пригоняют или возят контрабанду какую-то. Но все, кто с Западом связан, сразу попадают в зону риска. Начинается с импорта и джинсов, которые в те годы было не достать. Сегодня это вопрос того, что в Таиланд поехали или не поехали. Те, кто туда ездит сегодня, это не самый лояльный контингент для российской власти. И там они для своих же концерты проводят. Надо же зарабатывать…

Григорий Азаренок, СТВ:
Главное – надо закон нарушить. Они везде при этом нарушают закон. Что иноагенты, Шендерович и прочие, они ходят без лицензии, надо же как-то зарабатывать, они же бомжи вонючие, никому не нужны. Как сказал Веллер в новом стриме, в новом сливе Вована и Лексуса, в новом пранке: ну мы же никому там нафиг не нужны. Да потому что вы бездари. Вы получали все эти премии только потому, что у вас мафия была. Потому что вы друг друга облизывали. И на вас льется золотой дождь из долларов, рублей. Все. Вы бездари, абсолютное ничтожество.

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# Государственная политика # общество # Григорий Азарёнок # Андрей Лазуткин

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