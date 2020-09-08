Задержанный 12-летний школьник, который рисовал протестные надписи, пояснил свои действия

Новости Беларуси. Стали известны подробности задержания одного из несовершеннолетних 6 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, 12-летний школьник отправился в одиночку на митинг, там нашел баллончик с краской и стал рисовать на асфальте протестные надписи. Вот как пояснил свои действия сам подросток и как это комментирует его мать. 12-летний мальчик, которого задержали на протестах: просто отвезли меня в РУВД, не хватали

– Я узнал из Telegram-канала.

– Как у тебя оказался баллончик с краской?

– Там люди все рисовали, венки, цветы клали на стенку, а я нарисовал на асфальте.

– Откуда он взялся у тебя?

– Два баллончика белой краски стояло, я взял красный.

– Без спроса?

– Так а там любые люди брали просто.