Задержанный 12-летний школьник, который рисовал протестные надписи, пояснил свои действия

Новости Беларуси. Стали известны подробности задержания одного из несовершеннолетних 6 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Стали известны подробности задержания одного из несовершеннолетних 6 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, 12-летний школьник отправился в одиночку на митинг, там нашел баллончик с краской и стал рисовать на асфальте протестные надписи. Вот как пояснил свои действия сам подросток и как это комментирует его мать.
12-летний мальчик, которого задержали на протестах: просто отвезли меня в РУВД, не хватали
– Я узнал из Telegram-канала.
– Как у тебя оказался баллончик с краской?
– Там люди все рисовали, венки, цветы клали на стенку, а я нарисовал на асфальте.
– Откуда он взялся у тебя?
– Два баллончика белой краски стояло, я взял красный.
– Без спроса?
– Так а там любые люди брали просто.
– Понятие, почему это происходит и как это происходит.
– Понятие у него, возможно, есть, которое он черпает из интернета – все его понятие. Потому что я целый день на работе, а это лето. Вся информация берется из роликов из интернета. Что же мы можем сделать?