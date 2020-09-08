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Задержанный 12-летний школьник, который рисовал протестные надписи, пояснил свои действия

08 сентября 2020 11:45
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Новости Беларуси. Стали известны подробности задержания одного из несовершеннолетних 6 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задержанный 12-летний школьник, который рисовал протестные надписи, пояснил свои действия-1

Напомним, 12-летний школьник отправился в одиночку на митинг, там нашел баллончик с краской и стал рисовать на асфальте протестные надписи. Вот как пояснил свои действия сам подросток и как это комментирует его мать.

12-летний мальчик, которого задержали на протестах: просто отвезли меня в РУВД, не хватали

Задержанный 12-летний школьник, который рисовал протестные надписи, пояснил свои действия-4

Я узнал из Telegram-канала.
Как у тебя оказался баллончик с краской?
– Там люди все рисовали, венки, цветы клали на стенку, а я нарисовал на асфальте.
Откуда он взялся у тебя?
Два баллончика белой краски стояло, я взял красный.
Без спроса?
Так а там любые люди брали просто.

Задержанный 12-летний школьник, который рисовал протестные надписи, пояснил свои действия-7

Понятие, почему это происходит и как это происходит.
Понятие у него, возможно, есть, которое он черпает из интернета – все его понятие. Потому что я целый день на работе, а это лето. Вся информация берется из роликов из интернета. Что же мы можем сделать?

# Акции протеста # общество # Фотофакт

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