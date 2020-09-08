Напомним, 6 сентября 12-летний школьник отправился в одиночку на митинг, там нашел баллончик с краской и стал рисовать на асфальте протестные надписи.

Новости Беларуси. Стали известны подробности задержания одного из несовершеннолетних в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У парня изъяли мобильный. По видео на телефоне ясно, что подросток и ранее посещал такие акции. Сейчас подросток передан матери. При этом никакого протокола не составляли, на учет не ставили. Такого понятия давно уже не существует. Сейчас с такими подростками индивидуально проводят профилактическую работу, акцент при этом делают на занятости молодых людей.

Сергей Малежик, начальник инспекции по делам несовершеннолетних МОБ Московского РУВД г. Минска: Ярославу предложено посещение секции, в частности секции по плаванию, на что последний согласился.

Ольга Швед, заместитель директора по воспитательной работе ГУО СШ № 29 г. Минска:

Я хочу обратиться к нашим родителям. Дорогие родители, берегите своих детей. Вы должны знать, где они находятся и чем они заняты.

Напоминаем, что заниматься воспитанием детей и следить за их занятостью в первую очередь должны родители.