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«Дорогие родители, берегите своих детей. Вы должны знать, где они находятся и чем они заняты»

08 сентября 2020 15:31
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Новости Беларуси. Стали известны подробности задержания одного из несовершеннолетних в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Напомним, 6 сентября 12-летний школьник отправился в одиночку на митинг, там нашел баллончик с краской и стал рисовать на асфальте протестные надписи.  

«Дорогие родители, берегите своих детей. Вы должны знать, где они находятся и чем они заняты»-1

Задержанный 12-летний школьник, который рисовал протестные надписи, пояснил свои действия

У парня изъяли мобильный. По видео на телефоне ясно, что подросток и ранее посещал такие акции. Сейчас подросток передан матери. При этом никакого протокола не составляли, на учет не ставили. Такого понятия давно уже не существует. Сейчас с такими подростками индивидуально проводят профилактическую работу, акцент при этом делают на занятости молодых людей.  

«Дорогие родители, берегите своих детей. Вы должны знать, где они находятся и чем они заняты»-4

Сергей Малежик, начальник инспекции по делам несовершеннолетних МОБ Московского РУВД г. Минска:  
Ярославу предложено посещение секции, в частности секции по плаванию, на что последний согласился.  

«Дорогие родители, берегите своих детей. Вы должны знать, где они находятся и чем они заняты»-7

Ольга Швед, заместитель директора по воспитательной работе ГУО СШ № 29 г. Минска:  
Я хочу обратиться к нашим родителям. Дорогие родители, берегите своих детей. Вы должны знать, где они находятся и чем они заняты.  

Напоминаем, что заниматься воспитанием детей и следить за их занятостью в первую очередь должны родители.  

# Акции протеста # общество # Сергей Малежик # Ольга Швед # Фотофакт

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