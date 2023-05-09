Песня из к/ф «В бой идут одни старики» на балалайке! В атмосферу Победы погрузились с председателем объединения ветеранов

В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь председатель Белорусского общественного объединения ветеранов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генерал-майор запаса Иван Гордейчик.
В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь председатель Белорусского общественного объединения ветеранов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генерал-майор запаса Иван Гордейчик.
Александра Каштанова, ведущая:
Главные герои дня, конечно же, наши ветераны. Увы, время не щадит никого. Каждый год их ряды редеют, и от этого становится очень грустно. Но еще есть время послушать их. А потом уже мы должны будем донести всю правду нашим детям.
Александр Меженный, ведущий:
С праздником!
Иван Гордейчик, председатель Белорусского общественного объединения ветеранов, генерал-майор запаса:
Спасибо!
Александра Каштанова:
Сколько сегодня в ваших рядах ветеранов и сколько среди них тружеников тыла, блокадников Ленинграда?
Иван Гордейчик:
У нас на сегодня всех ветеранов по республике больше 2 миллионов, 2,5 миллиона, если быть точнее. Из них непосредственно участников Великой Отечественной войны – 1 550. Из них те люди, которые принимали участие в боевых действиях, 750 человек, ветеранов труда. Люди, которые принимали активное участие в блокадном Ленинграде, – 230 человек. И очень печально, что этих людей становится все меньше и меньше. Это живая легенда, живой пример для всех наших поколений. Как будет, когда не останется ни одного ветерана, который непосредственно принимал участие в этом ужасном слове – война? И у меня яркий пример: по линии моей матери дядька, который 22 июня ушел, вернулся, остался жив, прожил 96 лет. С первого дня как получил пулемет, так и закончил войну пулеметчиком.
Александра Каштанова:
Вы принесли с собой книгу «День Победы у нас не отнять». Расскажите о ней.
Иван Гордейчик:
Эта книга написана моим земляком Володей Бойко. Вся книга документально написана из того, что реально было, с фотографиями. Я хочу эту книгу подарить вам, чтобы из поколения в поколение мы не забывали, что такое война.
Александр Меженный:
Я вспомнил фильм «В бой идут одни старики». И знаете, я словил себя на мысли, ведь дело в том, что очень многим этим старикам к моменту окончания войны было всего 25 лет. Поэтому память об этих людях должна жить.
Иван Гордейчик:
Этот фильм, сколько бы его ни показывали, я всегда смотрю, потому что в этом фильме показано, как люди друг друга берегли. Казалось бы, возраст может быть один, но кто постарше, два или три раза принимал участие уже непосредственно в воздушных боях. И как они подчеркивают: «Ты еще навоюешься. А мы еще сегодня вас должны беречь». Поэтому для нашего поколения сегодня это очень важно. А какие песни пели задушевные…
Александра Каштанова:
Как говорили, пилотом можешь ты не быть, летать научим все равно, а музыкантом быть обязан.
Александр Меженный:
У нас сегодня необычный эфир, мы стараемся нашими силами при помощи наших дорогих гостей наполнить передачу настроением Победы. Праздника, который дарован нам усилиями большого количества героических людей. И я предлагаю, если вы не против, вспомнить музыкальную композицию из кинофильма «В бой идут одни старики». Нам в этом, конечно же, помогут наши музыканты. Я представляю Green Band, сегодня Анатолий и Олег с нами. Но, мне кажется, чего-то не хватает. В нашу дружную компанию должна влиться еще одна девушка как минимум, ну и балалаечник, куда же без него. Где красивые девушки, там обязательно балалаечник! Александр и Светлана Воронище в нашей студии.
Иван Гордейчик:
Мы готовы!
Виртуозное выступление музыкантов смотрите в видео.