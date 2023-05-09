Минск отмечает День Победы с размахом. Пообщались с главным организатором праздника

Новости Беларуси. Война длилась 1 418 дней и ночей, в ней приняли участие более 1 миллиона 300 тысяч белорусов и уроженцев нашей земли. За проявленное мужество и героизм около 200 тысяч из них награждены орденами, медалями и удостоены звания Героя Советского Союза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Славные традиции ветеранов поддерживают нынешние защитники Родины. Они также сегодня участвуют во всенародном празднике. Подробности узнаем у нашего корреспондента. Из парка Победы – Константин Герцев.

Константин Герцев, корреспондент:

День Победы Минск, как и положено столице, принимает с размахом, но с душевностью. Поэтому в прямой эфир мы не могли не пригласить того человека, кто за душевность, собственно, и отвечает – начальник управления культуры Минорисполкома, а попросту главный массовик-затейник столицы Виталий Брель. Мы находимся на фоне Музея Великой Отечественной войны. И как раз позади нас та очередь, которая облетела мессенджеры и соцсети, давайте объясним зрителям, с чем это связано.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Мы, во-первых, находимся около Музея Великой Отечественной войны. И сегодня, 9 Мая, во все музеи вход свободный. Это во-первых, а во-вторых, я хочу отметить, что Музей Великой Отечественной войны всегда пользуется популярностью. И сегодня мы видим, что как гости, так и жители нашей столицы, посещая музей, небезразличны. Они хотят знать историю, хотят еще раз убедиться, что было и как происходило в то время. Как мы отвоевывали Великую Победу.

Константин Герцев:

Мы находимся на самой протяженной локации столицы: от Дворца спорта до Музея Великой Отечественной войны. Давайте кратко, тезисно прорекламируем нашим зрителям, что здесь находится.

Виталий Брель:

Это городская площадка, работает она около Дворца спорта совместно с ярмаркой (это концертная площадка) с 12:00 до 23:00. За Дворцом спорта расположилась интерактивная площадка – такой военно-патриотический лагерь, где можно познакомиться с партизанским бытом, попробовать солдатскую кашу, поучаствовать в различных интерактивных квестах, собрать и разобрать оружие. Очень будет интересно и маленьким детям, и взрослым. Каждый, кто придет на эту площадку, найдет что-то себе по душе. Дальше, около стелы «Минск – город-герой», развернулась площадка совместная с Министерством обороны, где можно увидеть выставку военной техники и послушать духовой оркестр, солистов военных оркестров. Конечно же, в этом году мы попробовали и оно действительно получилось – «Книга памяти». Около стелы «Минск – город-герой» каждый может оставить имя своего деда, прадеда, который внес вклад в свою победу. Хочу вас заверить, места уже не осталось. Константин Герцев:

Перед тем как выйти в эфир, мы пообщались с теми, кто вокруг нас гуляет и отмечает День Великой Победы.

Настроение шикарное, праздник на самом деле нужный. Этот праздник воспитывает подрастающее поколение. Дети должны понимать, кому принадлежит эта Победа, для кого она ковалась и чего она стоила. Какой ценой она далась советскому народу и кто главный в этой Победе. Чьими силами она достигнута.

– Настроение отличное. Техника Юлиане очень понравилась. Все пройти дня не хватит.

– Хочу пожелать людям хорошего настроения, праздник, веру в себя, веру в будущее. И что мы выстоим в любой ситуации. Создать в людях то, что было раньше, чтобы это не уходило. Этот праздник, люди его ожидают, этого общения, встретиться с семьей, прогуляться – это чудесно.

День Победы – это память, это гордость, это то, что мы должны передать нашим детям. Мы приехали из Читы, то есть фактически 6 тысяч километров до Москвы и еще 2 тысячи сюда. Поэтому решили прийти на праздник, поддержать. Россия и Беларусь друзья, поэтому мы не могли не прийти на этот праздник.