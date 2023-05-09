Сумел выиграть первенство Москвы между боевыми вылетами на фронт. Кто такой Владимир Коган?

Страшное слово «война» накрыла Советский Союз своей черной мантией в доли секунды на целых четыре года. В ту роковую ночь тысячи ребят заснули детьми, а проснулись воинами. Молодые рвались на фронт семьями. В чете Коганов было четверо братьев-спортсменов, представители тяжелой атлетики, греко-римской борьбы и бокса – все чемпионы Беларуси. Владимир Коган в 17 лет выиграл взрослую республику и грезил большими победами.

Он, не размышляя, поменял кожаные перчатки и ринг на бомбардировщики и оружие. 140 вылетов за всю Отечественную войну воздушным стрелком, а вместе с ней переживания, лишения, смерть близких и, конечно же, Победа. Он видел, как пылает и капитулирует Берлин. В последние месяцы войны Коган сумел выступить на чемпионате города Москвы и победить. А ведь прибыл в столицу за новыми самолетами.

Людмила Коган, дочь В. Когана:

Попросился ходить на тренировки. Там проводилось первенство Москвы. Папа выиграл первенство Москвы, и уехал в часть. В принципе, он был счастливчиком. Когда их экипаж улетал, то они прилетали все без… Даже не было ничего, никаких поражений самолета. Вспоминал, что тяжело. Даже про тяжесть он никогда не вспоминал. Что хороший взвод был у них, хороший командир был. Спорт для него была жизнь. Дети были его спортсменами. В принципе, нас воспитывала мама. А мама тоже всю жизнь ходила везде, ходила на соревнования с ним. Она была его верной подругой. Ему по жизни было поэтому легко.

Ребята, давайте работать с душой!

Небольшой зал бокса в Смиловичах образовался всего 1,5 года назад, когда экс-главный тренер сборной Беларуси по боксу Константин Соколов решил уйти на покой, но покоя не получилось. Ведь он второе поколение, которое воспитывалось после войны на идеалах спортсменов-фронтовиков.

Константин Соколов, тренер СДЮШОР:

В послевоенное время был тренер такой заслуженный, он много учеников, чемпионов Союза, призеров Союза… Бокс начинался послевоенный. Владимир Львович Коган. Я, к сожалению, у него не тренировался, но знаю хорошо, потому что брат мой старший тренировался. И награды были, и все. Он как бы дал толчок в «Динамо». И был главным тренером послевоенным. Поэтому такие фамилии, когда вы будете изучать или когда в интернете смотрите – вы изучайте. Мы должны историю знать, чтобы ее рассказывать. Макар, плечи надо развернуть и спокойно работать!

Владимир Львович Коган награжден орденом Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и II степеней, медалью «За отвагу» и, конечно, «За взятие Берлина». После грудь военного спортсмена украсили мирные медали. Он первый из белорусских боксеров, кто выполнил звание мастера спорта. Всего 140 побед в ринге.

Спустя время он стал тренером, подготовил 38 мастеров спорта. Плеяды его учеников становились чемпионами СССР, значились на европейских и советских пьедесталах. Но самое главное, что его многочисленные воспитанники не терялись в жизни. Именно Коган взрастил талантливого Сашку до министра спорта. Были и главные тренеры и юристы, режиссеры и просто хорошие парни.

Владимир Григоров, ученик В. Когана:

Владимир Львович в моей судьбе, лично моей судьбе, сыграл достаточно серьезную роль. Не только как тренер, готовивший спортсменов, но в большей степени как педагог. У нас в группе динамовской было достаточно большое количество ребят, которые имели различное мировоззрение, но все, практически все, прошли через высшее учебное учреждение. Я не помню ни одной тренировки, когда бы Владимир Львович не пришел на нее. Он пришел, и сразу была тишина, порядок. У нас падали, но поднимались. Владимир Львович говорил: побеждает не сильный, побеждает трудолюбивый.

В Смиловичах кипит работа, сегодняшние мальчишки так же грезят победами.

Илья Денков, воспитанник СДЮШОР:

Я хочу стать героем мирного времени. Свою первую победу посвящу Константину Сергеевичу.

Тимур, дай мяч! Вот надо, вот надо.

Паша, можешь быстрее? Можешь быстрее? Аккуратно! Димон, ты красавчик! И ты тоже! Вытаскивай руку, вытаскивай руку, вытаскивай туда! Вот, снизу выталкивай. Выталкивай, молодец!

Худенький, но выносливый. Через полгода снимем диагноз астма. Зрение – носил очки. А уже очки не носит.

Константин Соколов:

Не там молодежь каждое поколение. Им надо напоминать, если не будем напоминать, значит, мы быстро забудем.

За высокие успехи своих воспитанников Владимир Львович стал первым белорусским боксером, который получил звание заслуженного тренера СССР. С именем Когана связано становление и формирование всего отечественного бокса. Он прошел войну без единой царапины. Спортивная подготовка динамовской школы помогли быть выносливым, метким и сохранять силу духа. Он многое смог сделать для мирного спорта.