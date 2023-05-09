«Маленьких деток живыми кидали в яму». В архиве Беларуси рассказали леденящие кровь факты о войне

В белорусском обществе сейчас значительно вырос интерес к проблеме Великой Отечественной войны. Отчасти это связано с расследованием уголовного дела о геноциде, подсчетом ущерба, который нам нанесли в лихолетье оккупанты. Ранее насчитывалось 9 200 уничтоженных деревень. Эта цифра продолжает расти. Всего с лица земли было стерто или пострадало 11 тысяч сельских населенных пунктов. А чего только стоят человеческие жертвы, понесенные в оккупации, партизанских соединениях, на фронте. Невосполнимая потеря – материал Оксаны Семашко.

Лидия Ракутова одна из тех немногих, кому посчастливилось уцелеть в концлагере «Озаричи». В этом месте принудительного содержания фашисты отняли жизнь у более 20 тысяч мирных жителей. Кровожадность нацистских карателей не знала меры. Великую Отечественную Лидия Ивановна застала ребенком. Медаль «Непокоренные» сегодня бывшая малолетняя узница сжимает в руках с особым трепетом в память о тех, кто так и не смог познать вкус беззаботного детства.

Лидия Ракутова, бывшая малолетняя узница концлагеря «Озаричи»:

Ребенок хотел жить, спасался. Немец это не немец, это фашист. Он добегает, догоняет его, берет его на штык и бросает в вагон. Доказательной базы преступлений нацистов у нас сегодня предостаточно. Белорусам удалось сберечь уникальное документальное наследие. Крупнейшее хранилище страны открывает леденящие кровь факты.

Святослав Кулинок, заведующий отделом публикаций Национального архива Беларуси:

Концлагерь «Колдычево». Охрану там несли коллаборационистские формирования. Так вот, когда Чрезвычайная государственная комиссия приехала на место расстрелов, где уничтожалось местное население, они установили, что мужчин и женщин расстреливали в затылок. Им предварительно связывали колючей проволокой руки за спиной и расстреливали в затылок. А вот маленьких деток живыми кидали в яму и закапывали. Установлено, что в годы войны на территории БССР из 270 городов и райцентров фашисты уничтожили 209. В промышленности разрушено и вывезено нацистами порядка 10 тысяч предприятий. Огромный ущерб нанесен сельскому хозяйству. Чтобы оставить фронт и жителей без продовольствия, враги наносили массированные удары по колхозам.

Святослав Кулинок:

В сельском хозяйстве вместо тягловой животной силы в плуги впрягались женщины, потому что просто не было ни коней, ни коров. И женщины вынуждены были на себе в буквальном смысле пахать землю. Наш город был практически на 80 % разрушен. И прямой ущерб, нанесенный Минску в годы войны, составил более 6 миллиардов рублей. Народный архитектор Беларуси Владимир Адамович Король в своих воспоминаниях даже говорит о том, что на правительственном уровне стоял вопрос о том, чтобы строить новый город рядом в 10 километрах от нынешнего Минска, потому что сама столица была в очень сложном и разрушенном состоянии.

Невосполнимы и потери в сфере культуры. В годы оккупации бесследно утрачена одна из главных белорусских святынь – крест Евфросинии Полоцкой. На территории Минска фашисты создали специальный оперативный штаб рейхсляйтера Розенберга, который занимался вывозом культурных ценностей и конфискацией документов.

Оксана Семашко, корреспондент:

В Национальной библиотеке до Великой Отечественной войны было 2 миллиона документов. Уцелели после всего 320 тысяч. Это как если считать, что от нынешнего 10-миллионного фонда осталось всего 16 %. Белорусов в буквальном смысле хотели лишить всего книжного достояния.

Мария Шопина, заведующая научно-исследовательским отделом книговедения Национальной библиотеки Беларуси:

Што датычыцца агульнай бібліятэчнай сістэмы краіны, перад вайной яна складалася з прыкладна 5,5 тысячы публічных бібліятэк. І прыкладна 1 700 чытальняў. У 1939 годзе былі далучаны тэрыторыі Заходняй Беларусі. І ў даваенны перыяд і там склалася сетка прыкладна з 1,5 тысячы бібліятэчных устаноў. Усе гэта за перыяд Вялікай Айчыннай вайны фактычна была цалкам знішчана. Из воспоминаний библиографов БССР. Когда разгружали вагоны с возвращенными книгами, экземпляры, на которых встречали наклейки – обозначения вывоза культурных ценностей – с ненавистью срывали. Настолько сильна была злость к врагу.

Мария Шопина:

Вось вельмі цікавы асобнік твораў, вершаў і паэм Паўлюка Труса. Як раз той варыянт, калі салдаты вярталі ў Дзяржаўную бібліятэку каштоўныя выданні. Бачым, што вось непасрэдна ўдзельнік баявых дзеянняў напісаў, што наш нацыянальны паэт, няма чаго яму бадзяцца па замежжы. Знайшлі ў руінах Берліна. Вяртаем у дзяржаўную скарбніцу. І, дарэчы, гэта май 1945 года.

Примечательно, что уже в 1944-м наша библиотека возобновила обслуживание читателей. Из Чехии, Венгрии, Польши после войны удалось вернуть часть украденных изданий. В том числе некоторые работы нашего белорусского первопечатника Франциска Скорины.

Римма Рум, заместитель главного хранителя фондов музея истории Великой Отечественной войны:

В фонды нашего музея от партизанского командира Александра Самойлика поступила серия рисунков, посвященных одной из таких известных диверсий. Когда группой партизан был захвачен вражеский поезд. То, что успели награбить фашисты – пшеницу, продукты питания – наши бойцы раздали жителям деревень. Сам поезд пустили под откос прямо на глазах у гитлеровцев. Произведения искусства – немые свидетели войны. Это тоже документальная база, в которой запечатлены не только ненависть и зверства фашистов, но и отвага, командный дух и героизм наших защитников.

Римма Рум:

Один из эпизодов Великой Отечественной войны – форсирование реки Днепр. В этом году, кстати, начало освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков – 80 лет. И 80 лет – форсированию реки Днепр.