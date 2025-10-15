Новости по тегу #Светлана Воронище

«Песня написана была еще год назад, но вынашивались суть, сценарий, как снять этот клип».
Новый клип «Василек» – это искренняя и теплая история о любви, снятая в лучших традициях народного жанра.
«К этому клипу я шла всю свою сознательную жизнь».
«Гастролировали и по Беларуси, по нашим городам, агрогородкам. А последний этот год гастролировали по всей России».
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