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Новости по тегу #Светлана Воронище

«Женщина, которая приносит любовь». Певица Светлана Воронище рассказала о новой песне
15 октября 2025 09:16

«Женщина, которая приносит любовь». Певица Светлана Воронище рассказала о новой песне

«Василёк» – у белорусского балалаечника новый клип! Супруги Воронище рассказали, как его создавали
03 сентября 2025 11:09

«Василёк» – у белорусского балалаечника новый клип! Супруги Воронище рассказали, как его создавали

Музыкальная семья Воронище с премьерой клипа! Узнали из первых уст, как снимали ролик
29 мая 2025 11:22

Музыкальная семья Воронище с премьерой клипа! Узнали из первых уст, как снимали ролик

«Люди не отпускали, так нравилось». Как проходят гастроли семьи Воронище – интервью с музыкантами
08 ноября 2024 14:50

«Люди не отпускали, так нравилось». Как проходят гастроли семьи Воронище – интервью с музыкантами

Оливье, мандарины, конфеты. Новогодними традициями поделились Александр и Светлана Воронище
30 декабря 2023 11:29

Оливье, мандарины, конфеты. Новогодними традициями поделились Александр и Светлана Воронище

Песня из к/ф «В бой идут одни старики» на балалайке! В атмосферу Победы погрузились с председателем объединения ветеранов
09 мая 2023 13:14

Песня из к/ф «В бой идут одни старики» на балалайке! В атмосферу Победы погрузились с председателем объединения ветеранов

Дедушка всю войну прошёл с аккордеоном. Музыканты рассказали семейные истории о Великой Отечественной
09 мая 2023 12:58

Дедушка всю войну прошёл с аккордеоном. Музыканты рассказали семейные истории о Великой Отечественной

Кто хорошо отдыхает – и работает не хуже. Как скрашивают трудовые будни на «Коммунарке»?
29 октября 2022 13:51

Кто хорошо отдыхает – и работает не хуже. Как скрашивают трудовые будни на «Коммунарке»?