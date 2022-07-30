Прямой эфир

Первый фестиваль моды и стиля «LookБуг» в Бресте собрал порядка 40 белорусских брендов

30 июля 2022 17:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Четырехчасовой модный показ, маркет и личное общение с дизайнерами. Первый фестиваль моды и стиля «LookБуг» в Бресте собрал порядка 40 белорусских брендов. Гостями и зрителями стали несколько тысяч человек, среди которых и дипломаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Крупные белорусские производители одежды и локальные бренды встретились на одном подиуме – репортаж наших корреспондентов.

Первый фестиваль моды и стиля «LookБуг» в Бресте собрал порядка 40 белорусских брендов-1

Швейная и модная столица Беларуси – брестские бренды узнают во многих странах мира. Коллекция осень-зима – для сильных и стильных женщин. Многослойность образов будто защищает ее от внешнего, порой агрессивного мира, сохраняя привлекательность. Дизайнер Лариса Балунова родилась и творит в Бресте, для ее бренда это премьерный показ в родном городе.  

Первый фестиваль моды и стиля «LookБуг» в Бресте собрал порядка 40 белорусских брендов-4

Лариса Балунова, дизайнер:  
Здесь мои родители, дети, друзья и родственники, люди, с которыми я общаюсь, с которыми я дружу. Поэтому я считаю, что такого рода праздник – это великолепное событие, это радость для всех окружающих. И для меня лично это очень трогательно. Я могу показать то, что я делаю, украсить свой город и порадовать всех женщин, и мужчин в том числе.  

Первый фестиваль моды и стиля «LookБуг» в Бресте собрал порядка 40 белорусских брендов-7

Модный марафон на четыре часа – это порядка 40 белорусских брендов. Фэшн-гиганты Беларуси, например коллекция от предприятия «Камволь», а рядом – модный дом и семейный бизнес брестского дизайнера Николая Морозова. Лицо Беларуси в красоте линий, форм и швов. Белорусскую одежду ценят прежде всего за отменное качество, впрочем, сегодня позиции укрепляются и в дизайнерских решениях.  

Татьяна Лугина в Бресте: «В данном регионе легкая промышленность очень стильная». Подробности.  

Первый фестиваль моды и стиля «LookБуг» в Бресте собрал порядка 40 белорусских брендов-10

В Бресте в швейном бизнесе работают порядка тысячи человек и около сотни компаний, а индустрия моды приносит не только узнаваемость, но и прибыль. Фестиваль моды и стиля станет брендовым для города, и его непременно повторят.  

Мэр Бреста о фестивале «LookБуг»: отдача, я уверен, будет и эмоциональная, и финансовая. Читайте здесь.  

Первый фестиваль моды и стиля «LookБуг» в Бресте собрал порядка 40 белорусских брендов-13

Модный показ собрал порядка 3 000 гостей, в числе которых дипломаты из других стран. Еще больше людей посетили маркет, где можно было отправиться на шопинг по выгодным ценам, а еще присоединиться к большой благотворительной миссии.   

Фестиваль моды в Бресте поможет мальчику с генетическим заболеванием. Укол стоит 2,5 млн долларов. Здесь подробности.  

Первый фестиваль моды и стиля «LookБуг» в Бресте собрал порядка 40 белорусских брендов-16

Носите белорусское и «сделано в Беларуси». Если это из Бреста, значит, точно с любовью. Тысячелетний город ярко завершает празднования своего дня рождения.  

# Мода в Беларуси # общество # Лариса Балунова # Татьяна Лугина # Александр Рогачук # Кристина Протосовицкая # Александра Жебрун # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Мадриде +38°С, в Варшаве +21°С. Погода в Европе на неделю с 1 по 7 августа
30 июля 2022 16:54

В Мадриде +38°С, в Варшаве +21°С. Погода в Европе на неделю с 1 по 7 августа

Сильные дожди и до +31 °С. Какая погода придёт в Беларусь в первую неделю августа?
30 июля 2022 16:54

Сильные дожди и до +31 °С. Какая погода придёт в Беларусь в первую неделю августа?

Александр Лукашенко проинспектирует ход уборочной ещё в нескольких областях
30 июля 2022 16:03

Александр Лукашенко проинспектирует ход уборочной ещё в нескольких областях