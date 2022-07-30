Новости Беларуси. Четырехчасовой модный показ, маркет и личное общение с дизайнерами. Первый фестиваль моды и стиля «LookБуг» в Бресте собрал порядка 40 белорусских брендов. Гостями и зрителями стали несколько тысяч человек, среди которых и дипломаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Крупные белорусские производители одежды и локальные бренды встретились на одном подиуме – репортаж наших корреспондентов.

Швейная и модная столица Беларуси – брестские бренды узнают во многих странах мира. Коллекция осень-зима – для сильных и стильных женщин. Многослойность образов будто защищает ее от внешнего, порой агрессивного мира, сохраняя привлекательность. Дизайнер Лариса Балунова родилась и творит в Бресте, для ее бренда это премьерный показ в родном городе.

Лариса Балунова, дизайнер:

Здесь мои родители, дети, друзья и родственники, люди, с которыми я общаюсь, с которыми я дружу. Поэтому я считаю, что такого рода праздник – это великолепное событие, это радость для всех окружающих. И для меня лично это очень трогательно. Я могу показать то, что я делаю, украсить свой город и порадовать всех женщин, и мужчин в том числе.

Модный марафон на четыре часа – это порядка 40 белорусских брендов. Фэшн-гиганты Беларуси, например коллекция от предприятия «Камволь», а рядом – модный дом и семейный бизнес брестского дизайнера Николая Морозова. Лицо Беларуси в красоте линий, форм и швов. Белорусскую одежду ценят прежде всего за отменное качество, впрочем, сегодня позиции укрепляются и в дизайнерских решениях. Татьяна Лугина в Бресте: «В данном регионе легкая промышленность очень стильная». Подробности.

В Бресте в швейном бизнесе работают порядка тысячи человек и около сотни компаний, а индустрия моды приносит не только узнаваемость, но и прибыль. Фестиваль моды и стиля станет брендовым для города, и его непременно повторят. Мэр Бреста о фестивале «LookБуг»: отдача, я уверен, будет и эмоциональная, и финансовая. Читайте здесь.

Модный показ собрал порядка 3 000 гостей, в числе которых дипломаты из других стран. Еще больше людей посетили маркет, где можно было отправиться на шопинг по выгодным ценам, а еще присоединиться к большой благотворительной миссии. Фестиваль моды в Бресте поможет мальчику с генетическим заболеванием. Укол стоит 2,5 млн долларов. Здесь подробности.