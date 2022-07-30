Сильные дожди и до +31 °С. Какая погода придёт в Беларусь в первую неделю августа?

Чего же ждать белорусам на предстоящей неделе? Температурный фон в нашей стране будет в основном на 2-5 °С ниже положенного по календарю, рассказали в программе «Плюс-минус».
В воскресенье, 31 июля, характер погоды изменится. Беларусь окажется под влиянием активных атмосферных фронтов, поэтому на большей части пройдут дожди. Местами они будут сильными и сопровождаться грозами. Днем при грозах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Температурный фон при этом будет довольно контрастный – ночью от +8 °С по северу страны до +15 °С по югу. Днем от +15 °С по западу до +31 °С по юго-востоку.
В понедельник, 1 августа, на большей части Беларуси прогнозируются дожди, местами грозы и сильные дожди. Ночью температура воздуха будет колебаться от +12 °С до +18 °С, по юго-востоку до +20 °С. Днем ожидается до +17...+24 °С, в восточных районах столбики термометров покажут +25...+29 °С. 2-3 августа погода улучшится. Дождей станет меньше, они будут носить в основном кратковременный характер и отмечаться местами по стране. Температура воздуха ночью составит +12...+17 °С, днем плюс +19...+26 °С. По востоку страны воздух прогреется до +28 °С тепла.
В Мадриде +38°С, в Варшаве +21°С. Погода в Европе на неделю с 1 по 7 августа – подробнее здесь.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.