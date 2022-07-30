Сильные дожди и до +31 °С. Какая погода придёт в Беларусь в первую неделю августа?

Чего же ждать белорусам на предстоящей неделе? Температурный фон в нашей стране будет в основном на 2-5 °С ниже положенного по календарю, рассказали в программе «Плюс-минус».

В воскресенье, 31 июля, характер погоды изменится. Беларусь окажется под влиянием активных атмосферных фронтов, поэтому на большей части пройдут дожди. Местами они будут сильными и сопровождаться грозами. Днем при грозах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Температурный фон при этом будет довольно контрастный – ночью от +8 °С по северу страны до +15 °С по югу. Днем от +15 °С по западу до +31 °С по юго-востоку.