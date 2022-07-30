Татьяна Лугина в Бресте: «В данном регионе лёгкая промышленность очень стильная»

Новости Беларуси. Четырехчасовой модный показ, маркет и личное общение с дизайнерами. Первый фестиваль моды и стиля «LookБуг» в Бресте собрал порядка 40 белорусских брендов. Гостями и зрителями стали несколько тысяч человек, среди которых и дипломаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Регион насыщенный. Концентрация фирм, которые связаны с легкой промышленностью, причем они открылись на традициях той школы, которая была заложена в Республике Беларусь еще со времен Советского Союза. Но в данном регионе легкая промышленность очень стильная, с очень тонким чувством моды. За эти 20-30 лет уже имеют действительно торговые марки, бренды, имена, которые между собой конкурируют. Лояльность сегодня завоевать у возрастной публики или у молодежи не так просто, тем не менее Брест – как раз тот регион, который имеет сегодня своих покупателей абсолютно разных возрастных категорий.

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