Мэр Бреста о фестивале «LookБуг»: отдача, я уверен, будет и эмоциональная, и финансовая

Новости Беларуси. Четырехчасовой модный показ, маркет и личное общение с дизайнерами. Первый фестиваль моды и стиля «LookБуг» в Бресте собрал порядка 40 белорусских брендов. Гостями и зрителями стали несколько тысяч человек, среди которых и дипломаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Бресте в швейном бизнесе работают порядка тысячи человек и около сотни компаний, а индустрия моды приносит не только узнаваемость, но и прибыль. Фестиваль моды и стиля станет брендовым для города, и его непременно повторят.
Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:
Это была идея губернатора – день города провести с каким-то тематическим уклоном, который бы способствовал развитию того или иного сегмента, в том числе экономики нашего города. Поэтому выбор швейного бизнеса, соответственно, фестиваля моды и стиля, для нас прагматично выгоден. Это наше продвижение товаров, это промоушен нашего города. И я интуитивно чувствую, что он будет если не ежегодным, то регулярным. Есть отдача, и я уверен, что она будет и эмоциональная, и финансовая. Наверное, время такое наступило, что нам надо уметь адаптироваться, в том числе под какие-то новые вызовы экономики, под новые вызовы, которые диктует сама жизнь. Умение себя показать, умение себя, в хорошем понимании, продать – это тоже фактор развития города.
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