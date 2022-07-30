В Мадриде +38°С, в Варшаве +21°С. Погода в Европе на неделю с 1 по 7 августа

В столице любви синоптики обещают солнечную погоду. Столбик термометра в Париже покажет +31 °С, рассказали в программе «Плюс-минус».
В столице любви синоптики обещают солнечную погоду. Столбик термометра в Париже покажет +31 °С, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Вене температура воздуха по прогнозам синоптиков поднимется до +26 °С тепла, будет солнечно. В Риме +35 °С, также ясно. В Мадриде воздух прогреется до +38 °С, без осадков.
В столице Болгарии плюс +32 °С, будет дождливо. В Анкаре +34 °С, солнечно. В Афинах солнечно и +37 °С.
Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +22 °С. В Вильнюсе +19 °С, также не обойдется без осадков. В Варшаве столбики термометров покажут +21 °С.
В Киеве синоптики обещают +32° С, солнечно. В Москве столбики термометров покажут +23 °С, будет ясно.
Сильные дожди и до +31 °С. Какая погода придет в Беларусь в первую неделю августа – подробнее здесь.