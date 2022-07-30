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Александр Лукашенко проинспектирует ход уборочной ещё в нескольких областях

30 июля 2022 16:03
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Новости Беларуси. В Брестской области появилось первое хозяйство, где готовы справлять «Дажынкі». Полностью с уборкой зерновых и зернобобовых культур справились в коммунальном сельскохозяйственном унитарном предприятии «Ворони» Столинского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко проинспектирует ход уборочной ещё в нескольких областях-1

Там с первых дней страда набрала высокие темпы. На все про все ушло две недели. Выполнен госзаказ по рапсу, озимых ржи и пшенице. Все, кто был задействован на жатве, постарались быстро и качественно убрать выращенный урожай. Справившись с этой задачей у себя, хлеборобы направляются на помощь соседям. Также ведут обмолот в личных подсобных хозяйствах.  

Александр Лукашенко проинспектирует ход уборочной ещё в нескольких областях-4

Убрать все вовремя и качественно без потерь. Максимальная продуктивность – одно из главных требований от аграриев. О первостепенных задачах работающих в полях и ответственных за результаты не единожды говорил Президент, а встречаясь большим составом на республиканском селекторе, отдельно анализировали ситуацию и с некоторыми губернаторами. Выполнение же обязательных поручений Александр Лукашенко традиционно проверяет лично. В каждую уборочную кампанию глава государства с инспекцией в полях, где, как правило, принято вести разговор без лишних самоотчетов. И тем более сейчас, в непростое время, когда критическая ситуация на мировом продовольственном рынке только усугубляется. И для нас как аграрной страны, ввиду происходящего – это шанс хорошо заработать: вырастить, произвести и продать свое. Потому нынешняя уборочная должна пройти на высочайшем уровне организации и дисциплины.  

Александр Лукашенко проинспектирует ход уборочной ещё в нескольких областях-7

Лукашенко про поля: «Свои надо доводить хотя бы до 50 центнеров с гектара. Тогда сельское хозяйство будет развиваться».  

С инспекцией за время уборочной Александр Лукашенко побывает еще в нескольких областях, дабы лично оценить, как с нелегким, но стратегически важным процессом для всей страны справляются специалисты.  

# Уборочная кампания # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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