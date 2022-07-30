Александр Лукашенко проинспектирует ход уборочной ещё в нескольких областях

Там с первых дней страда набрала высокие темпы. На все про все ушло две недели. Выполнен госзаказ по рапсу, озимых ржи и пшенице. Все, кто был задействован на жатве, постарались быстро и качественно убрать выращенный урожай. Справившись с этой задачей у себя, хлеборобы направляются на помощь соседям. Также ведут обмолот в личных подсобных хозяйствах.

Убрать все вовремя и качественно без потерь. Максимальная продуктивность – одно из главных требований от аграриев. О первостепенных задачах работающих в полях и ответственных за результаты не единожды говорил Президент, а встречаясь большим составом на республиканском селекторе, отдельно анализировали ситуацию и с некоторыми губернаторами. Выполнение же обязательных поручений Александр Лукашенко традиционно проверяет лично. В каждую уборочную кампанию глава государства с инспекцией в полях, где, как правило, принято вести разговор без лишних самоотчетов. И тем более сейчас, в непростое время, когда критическая ситуация на мировом продовольственном рынке только усугубляется. И для нас как аграрной страны, ввиду происходящего – это шанс хорошо заработать: вырастить, произвести и продать свое. Потому нынешняя уборочная должна пройти на высочайшем уровне организации и дисциплины.